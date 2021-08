Rizza (Canoa) in semifinale nel K1 200. Bruni (Nuoto di fondo) 14a. Eliminato Settebello

NUOTO DI FONDO: Non è stata una buona giornata per Rachele Bruni. L’azzurra nell’Odaiba Marine Park ha disputato la 10 km in acque libere giungendo 14ª in 2h02:10.2.

CANOA VELOCITA’: Manfredi Rizza si è qualificato per la semifinale del K1 200 vincendo la quarta batteria con 34.867 .Francesca Genzo, impegnata oggi nel K1 500, con il 7° posto in batteria (1:59.712), ha disputato i quarti di finale chiudendo al 5° posto (2:01.744) senza passare il turno. Luca Beccaro e Samuele Burgo nella seconda batteria del K2 1000 metri hanno concluso al 4° posto (3:28.047), mentre nei quarti di finale con la 3ª (3:12.667) posizione raggiungono la semifinale.

VELA: Giacomo Ferrari e Giulio Calabrò hanno chiuso al 7° posto in medal race e in sesta posizione generale la gara del 470 ai Giochi.

TUFFI: Sarah Jodoin di Maria nella piattaforma entra in semifinale con il 15° posto (291.05) mentre, a cusa dei bassi punteggi nei primi tuffi, non raggiunge il passaggio di turno Noemi Batki 27a (226.95).

PALLANUOTO: Si interrompe la strada verso una medaglia olimpica del Settebello sconfitto ai quarti di finale per mano della Serbia con il risultato di 10 a 6.

