La Guardia Costiera riceve il riconoscimento “Quality shipping for the 21st Century” dalla US Coast Guard

La Coast Guard degli Stati Uniti d’America ha assegnato, lo scorso 1 luglio, al Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto, il prestigioso riconoscimento denominato QUALISHIP 21-Quality shipping for the 21st Century che viene attribuito esclusivamente alle Amministrazioni di bandiera che hanno conseguito, nell’ultimo triennio, prestazioni di eccellenza nel campo marittimo.

Infatti, dalla lettura del report annuale della USCG – anno 2020, si rileva che l’Italia, confermando i positivi risultati già conseguiti negli anni precedenti, ha mantenuto una bassa percentuale di detenzioni nel triennio di riferimento 2018/2020, toccando addirittura lo zero percentuale nello scorso 2020 – con 48 distinti arrivi di navi di bandiera nazionale e nessun fermo – e rientrando, quindi a pieno titolo, tra i Paesi eleggibili per l’ambito riconoscimento. Questo garantirà alle navi nazionali, che scalano nei porti degli Stati Uniti, un regime di controlli meno invasivo, per controlli da eseguire, e più diluito per frequenza delle ispezioni.

Oltre a tale importante traguardo si ricorda che l’Amministrazione italiana ed il suo naviglio è, da numerosi anni, nella “White list” di tutti Memorandum of Understanding del mondo e si è collocata, nell’ambito del Memorandum di Parigi (ParisMou) – del quale, si ricorda, fanno parte gli Stati costieri Europei, Efta con l’aggiunta della Federazione Russa e del Canada – tra le prime 20 nazioni al mondo per standard qualitativi di sicurezza.

Tali pregevoli risultati sono stati conseguiti grazie alla professionalità ed al rigore con i quali ha operato il personale della Guardia Costiera italiana e degli Organismi riconosciuti, unitamente al grandissimo senso di responsabilità ed alla elevata preparazione dimostrata dall’intero cluster armatoriale ed in particolare dagli equipaggi della marina mercantile italiana nonostante le tante difficoltà sofferte durante la pandemia.

Le qualità dell’armamento, l’altissimo standard di sicurezza e la particolare attenzione per l’ambiente marino fanno di questo segmento della nostra economia uno dei settori trainanti e di eccellenza del nostro sistema Paese.