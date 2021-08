Mare e sport per tutti: a Lignano il progetto Sea4All a gonfie vele

Si chiama Sea4All l’insieme di attività sportive di mare inclusive dedicate a tutti organizzate a Lignano Sabbiadoro da Tiliaventum asd: dalla vela, al kitesurf, al sup, alle escursioni, ai team regata, a … tanto altro che si svolgono con continuità durante tutto l’anno.

In questo periodo estivo soleggiato e ventoso molto favorevole ancora più assidue con partecipanti provenienti da tutta Italia e dall’estero.

Tra i mezzi a disposizione anche la performante ed elegante Càpita, barca a vela accessibile di 9,50mt, unica al mondo, fruibile da protagonisti a bordo, neofiti o sportivi, testata recentemente anche dagli appassionatissimi Michael e Juliette, di Ginevra, che, accompagnati dai velisti locali Daniele Passoni e Nicola Rossi, hanno potuto godersi la giornata a terra nella base accessibile del sodalizio, trasferirsi a bordo in autonomia, governare e veleggiare, al timone e alle vele, nello specchio acqueo antistante la penisola friulana per poi di nuovo ritrovarsi a terra nei consueti e frequentati momenti aggreggativi dove non ci sono barriere, fisiche, mentali e neanche ecconomiche visto che le iniziative sono gratuite per i partecipanti.

Agosto ricco di veleggiate in mare ed anche allenamenti in vista della consueta partecipazione dei team inclusivi Sea4All a prossime regate, tra cui la Barcolana 2021, in cui verranno trasferiti a Trieste 4 mezzi per vivere la festa del mare e della vela della Città giuliana veramente a tutti.

Un percorso costruito in decenni di assidue attività sempre in crescita ed esteso anche a eventi informativo-formativi con l’intento di contribuire al radicamento ed effettiva realizzazione nella società di poter vivere una quotidianità appagamente veramente per tutti.



Sea4All gode del Patrocinio di Regione Friuli Venezia Giulia, Friuli Venezia Giulia Turismo, CIP Fvg, Comune di Lignano Sabbiadoro, l’indispensabile supporto di ZampaFoundation, oltre ad avere come prestigiosi Partner Marina Punta Faro Resort, Guidosimplex, Triride, Triring-XYZ, Triride, Giotto Earth Listener, TecnolamBelluno, Keepsmart, Intras Lignano, Banca di Udine e tanti altri oltre al fondamentale contibuto dei numerosi Soci volontari e armatori