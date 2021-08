Verbano Classic Regatta 2021

Organizzazione

Verbano Classic Regatta viene organizzata dalla Vele d’Epoca Verbano APS e dal Circolo Velico Medio Verbano, con il patrocinio della Federazione Italiana Barche Storiche e del Comune di Laveno Mombello. Durata dell’evento La manifestazione ha la durata di 2 giorni dal sabato alla domenica pomeriggio, con la possibilità per chi volesse di ormeggiare direttamente presso il Porto Labieno.

Imbarcazioni ammesse

Le imbarcazioni ammesse alla Verbano Classic Regatta sono:

• Barche a vela latina che per linee e materiali rispettino la tradizione

• Barche a vela d’epoca in legno, costruite anteriormente al 31/12/1980;

• Barche a vela classiche e di tradizione, d’epoca o più recenti, in legno o vetroresina ma che per disegno o costruzione o materiale abbiano un interesse per le tradizioni nautiche (Dragoni, Classi metriche, Star, Soling, ecc.).

• Sarà discrezione del comitato organizzatore accettare la domanda di partecipazione al Trofeo.

Classi

Le imbarcazioni ammesse alla manifestazione verranno inserite in tre

diverse classi:

Classe Racing classiche ed epoca Classe Cruiser classiche ed epoca Classe derive classiche ed epoca Classe vele Latine

Premi

Tra le imbarcazioni classiche e d’epoca verranno premiate:

le prime tre classificate in tempo compensato della classe Racing,

le prime tre classificate in tempo compensato della classe Cruiser,

le prime tre classificate in tempo compensato della classe Derive,

le prime tre classificate in tempo compensato della classe Vele Latine,

La regolamentazione dei tempi compensati

Per bulbi e derive è utilizzato l’abbuono Yardstick Classic. Le Vele Latine saranno classificate secondo un abbuono semplificato in base a storicità ed età.

Regole per imbarcazioni ed equipaggi

Un numero velico di identificazione è auspicabile per ciascuna barca. Ogni imbarcazione dovrà avere le dotazioni di bordo di sicurezza richieste dalle norme vigenti, pena la non ammissione o la squalifica.

Proteste

Dato che scopo della manifestazione è il ritrovarsi fra amici che condividono la stessa passione, non verranno accettate proteste. La regolarità della manifestazione è affidata al fair play di ogni singolo concorrente e al rispetto delle norme di navigazione. Responsabilita’

Il Proprietario dell’imbarcazione è responsabile dell’incolumità del proprio equipaggio e delle condizioni di idoneità alla navigazione della propria imbarcazione in accordo alle leggi vigenti in materia. Il Comitato organizzatore non può essere ritenuto responsabile per ogni danneggiamento a persone o cose che possano avvenire durante la manifestazione, sia all’ormeggio che durante la navigazione.

Ormeggi

• Le imbarcazioni a chiglia fissa saranno ormeggiate presso il Portolabieno, fino ad esaurimento dei posti disponibili.

• Per i partecipanti alla Verbano Classic Regatta gli ormeggi, se disponibili, saranno a disposizione gratuita dal sabato mattina fino alla domenica previa specifica richiesta nel modulo di iscrizione.

• Le imbarcazioni a deriva mobile e le vele latine saranno collocate presso il lungolago ed il porto di Cerro di Laveno.

Vari e alaggi

Per le barche a chiglia fissa, eventuali vari e alaggi saranno a disposizione, dal lunedì al venerdì, presso la Nautica Costantini di Reno, ad un costo agevolato. Per il deposito carrelli è a disposizione un parcheggio gratuito. Per le barche a deriva mobile, sarà disponibile uno scivolo a lago presso Cerro di Laveno.

Alloggio in albergo

Per eventuale sistemazione in albergo degli equipaggi o propri sostenitori, c’e la possibilità di contattare l’organizzazione per richiedere specifiche delle convenzioni in essere.

Costo della partecipazione

Il costo di iscrizione alla manifestazione è di 80 Euro per imbarcazione a chiglia fissa e di 50 Euro per imbarcazione classe deriva e vela latina, compreso l’armatore. Il costo di partecipazione alla manifestazione è di 30 Euro per ogni membro di equipaggio (armatore escluso).

Alla cena saranno ammessi tutti gli iscritti partecipanti alla manifestazione e, compatibilmente con la disponibilità dei posti, alcuni invitati. Il costo per invitato alla cena del Sabato sera è di 30 Euro. Nel caso le regate, per cause di forza maggiore, non venissero effettuate, le quote di partecipazione non verranno rimborsate.

Il pagamento potrà essere effettuato tramite bonifico bancario:

IBAN IT28 R033 5901 6001 0000 0075 188

Chi esegue l’iscrizione e relativo pagamento entro il 20 agosto potrà usufruire di uno sconto di euro 10.

Iscrizioni

L’iscrizione potrà essere effettuata compilando il modulo on-line nell’apposita pagina del nostro sito: www.veledepocaverbano.com o direttamente su modulo cartaceo il sabato presso la segreteria iscrizione.

Per ogni informazione è possibile rivolgersi via mail alla segreteria all’indirizzo:

info@veledepocaverbano.com

https://www.veledepocaverbano.com/verbano-classic/