Waterfestival Viverone 2021: ecco i piloti della GT30

Dopo il debutto, si conferma in gara il casalese Oleg Bocca. Con lui altri 4 giovani piloti che disputeranno il Campionato Italiano

Il Watefestival di Viverone è sempre più vicino. È tutto pronto per la settima edizione della manifestazione sportiva che per la terza volta di fila viene organizzata team principal Fabrizio Bocca e dal team manager Elisa Bocca del Rainbow Team Association asd, la scuderia di motonautica dell’ex campione mondiale di Motonautica F1 H20 nel 1992 Fabrizio Bocca, che oggi allena anche le leve giovanili.

Sono 7 i piloti che gareggeranno all’interno del Campionato Europeo di Formula 4: Oleg Bocca, William Sjostrom, Paulius Stainys, Harvey Smith, Mathilda Wiberg, Jens Westphal e Stefan Arand.



Per la prima volta il casalese Oleg Bocca correrà in due categorie importanti. «Sono contento – dice –. Ho debuttato in GT30 nel primo weekend di agosto a San Nazzaro D’Ongina, dove sono riuscito a conquistare il primo posto. Cercherò di fare del mio meglio qui a Viverone, dove gareggerò anche nella Formula 4».

In Formula 4 Oleg Bocca ha debuttato l’anno scorso sempre a Viverone, luogo che negli ultimi due anni gli ha regalato degli ottimi risultati anche in Formula Junior Elite, categoria che ha appena abbandonato. Ora è tempo di farsi notare in altre gare ben più importanti.

Oltre alla gara di Formula Junior Elite, si disputeranno anche quelle del Campionato Italiano GT30, Campionato Italiano di Formula Junior Elite, International Uim Race di Formula 2 e verrà assegnato il titolo di Campionato Italiano per la Finale Formula 2.

Il Rainbow Team è un’associazione sportiva di Casale Monferrato nata nel 1976, con all’attivo due titoli di Campione del Mondo piloti F1 H2O, un titolo di Campione del Mondo F3 H2o, un titolo di Campione Italiano F3 H2o e un titolo di Campione Italiano F2 H2o

Le nostre attività comprendono F1, F2, F4, Formula Junior, Moto d’Acqua e il settore giovanile gestito dalla scuola Federale FIM Fabrizio Bocca Race Academy.

Dal 2010 si apre il settore di organizzazione eventi per le gare di Campionato Mondiale, Europeo e Italiano. Dal 2011 inizia lo sviluppo del settore moto d’acqua, con partecipazione ai Campionati Italiano, Europeo e Mondiale.

Sempre sulle acque di Viverone già a settembre 2010 la scuderia è stata l’organizzatore esclusivo di una data del Campionato Mondiale F2, in cui driver e team provenienti da tutto il mondo si sono sfidati regalando emozioni uniche agli spettatori presenti.

Anche quest’anno tornano gli eventi colletarali racchiusi nel nome di «Discovery Viverone & Serra Morenica», organizzati grazie alla collaborazione dell’amministrazione locale e dei sindaci dei paesi vicini.

Nel weekend del Waterfestival Viverone ci sarà il Raduno delle auto storiche: si partirà da Piverone e si farà un giro dimostrativo a Ivrea, toccando le fabbriche che sono diventate patrimonio dell’Unesco. Ci si fermerà in prossimità della Chiesa di Santo Stefano per vedere l’esposizione delle vetture. Si ripartirà, poi, per Borgofranco d’Ivrea e si visiteranno i Balmetti. Si tornerà, infine, al lago di Viverone per le gare del VII Gran Premio di Motonautica.

Tra le sisite alle bellezze del territorio ci saranno quelle previste per i sentieri locali, le chiese romaniche, le città dell’Unesco, gli ecomusei, i castelli. Le cantine locali saranno aperte per degustazioni alla scoperta dei prodotti enogastronomici locali in collaborazione con le aziende del territorio. Sarà presente anche un mercato dei produttori enogastronomici del territorio a Viverone nel weekend del 4 e 5 settembre e a Piverone in quello del 18 e 19 settembre, quando si correranno le gare di Motosurf, raddoppiando così l’appuntamento.