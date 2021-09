CIRCOLO DELLA VELA BARI: EUZ II CONQUISTA L’ARGENTO AI CAMPIONATI MONDIALI PLATU 25 IN LITUANIA

«Euz II» (CV Bari) conclude al secondo posto il campionato del mondo 2021 Platu25 tenutosi a Nida, in Lituania in questi giorni con un anno di ritardo rispetto al previsto a causa della pandemia da Covid19. Primi classificati davanti a «Euz II» sono gli estoni di Penelope.



Per l’equipaggio messo su da Francesco Lanera (CV Bari) armatore della barca, e drizzista, si tratta del secondo argento ai mondiali dopo 11 titoli italiani a altri cinque ori e un argento mondiali messi in cassaforte negli anni scorsi. L’equipaggio, oltre che da Lanera, era composto tutto da pezzi da novanta della vela italiana, gli stessi da sempre che regatano a bordo del Platu25. In particolare in questa occasione c’erano Paolo Montefusco (CV Brindisi, tattico), Roberto Santomanco (LNI Ostuni, prodiere) e poi i due tranesi: Corrado Capece Minutolo (CV Bari, timoniere) e Valerio Galati (LNI Trani, alle vele).



«È stata una bella esperienza caratterizzata da prove con vento molto forte, tra i 15 e i 30 nodi e questo ha richiesto agli equipaggi di farsi trovare preparati in tutte le condizioni. Non abbiamo nessun rimpianto per come è andata, solo un po’ di amaro in bocca, al contrario di quelle che erano state le condizioni fino a quel momento, per la totale assenza di vento dell’ultimo giorno che non ha consentito di svolgere le ultime due prove tra cui la medal race. La vittoria è sfumata all’ultima delle dieci regate disputate, ma la soddisfazione di essere sul podio ad un evento così importante è comunque altissima».



«Siamo orgogliosi del risultato ottenuto da Euz II e dal suo equipaggio – commentano dal Circolo della Vela Bari -. Sono questi risultati che ci danno la carica per andare avanti dimostrando anche ai più giovani che l’impegno nel nostro sport paga sempre e si riescono a conquistare risultati importanti. Adesso aspettiamo Francesco e i suoi “ragazzi” per festeggiare insieme questo titolo ottenuto con impegno, passione e determinazione».