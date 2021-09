I THE JACKAL PRESENTANO LA FINALE MONDIALE DELLA RED BULL CLIFF DIVING WORLD SERIES 2021

IN ESCLUSIVA SU DMAX CANALE 52 DOMENICA 26 SETTEMBRE DALLE ORE 13:50 IN DIRETTA DA POLIGNANO A MARE CON IL COMMENTO DI CIRO PRIELLO E FRU

Tutto è pronto per il gran finale della Red Bull Cliff Diving World Series 2021. Dopo essersi esibiti e sfidati in Francia, Spagna, Norvegia, Bosnia-Erzegovina e Irlanda, i migliori high diver del mondo concluderanno la loro adrenalinica stagione in Italia, sulle coste pugliesi, in un luogo fuori dal tempo, che il grande Modugno definì “un sogno che non ritorna mai più”.

Per la prima volta due tappe consecutive si svolgeranno proprio a Polignano a Mare, che darà il via alla doppietta italiana con la qualificazione del 22 settembre e con l’attesissima finale mondiale di domenica 26 settembre, durante la quale verranno premiati i campioni dell’edizione 2021.

E proprio l’evento clou di questa dodicesima edizione della Red Bull Cliff Diving World Series verrà trasmesso in diretta televisiva in esclusiva in chiaro su DMAX canale 52, con un grande live illuminato dal commento d’eccezione di Ciro Priello e Fru dei The Jackal, che racconteranno le azioni salienti della gara con la loro innata ironia e leggerezza. Accanto a loro il commento tecnico del giornalista Gianmario Bonzi. Una lunga maratona tv in compagnia di Ciro e Fru, ambientata nello scenario unico delle acque della celebre Lama Monachile, che culminerà nelle premiazioni dei vincitori.

Volando da 27 metri di altezza, raggiungendo 85 km/h di velocità nei soli 3 secondi di caduta libera, senza alcuna protezione se non la concentrazione, l’abilità e il controllo fisico, l’élite maschile e femminile del Cliff Diving si sfida per la conquista dell’ambito trofeo King Kahekili, garantendo ancora una volta un vortice di emozioni durante l’ultima settimana di competizioni che quest’anno ha i colori dell’Italia.

Una location spettacolare, incredibili atleti in gara, un evento televisivo unico: appuntamento da non perdere, neppure a distanza, domenica 26 settembre, per una carica di adrenalina e risate in diretta su Dmax!

DMAX è visibile al canale 52 del Digitale Terrestre, Sky canale 170, Tivùsat canale 28.