MARINA MILITARE NASTRO ROSA TOUR INCONTRA: …LA VIA FRANCIGENA – CAMMINI E PERCORSI PUGLIESI

Brindisi – Il “Marina Militare Nastro Rosa Tour” è arrivato a Brindisi. Nella giornata di ieri si è svolta la cerimonia inaugurale che ha ufficialmente dato inizio alle giornate sportive: dal 15 al 17 settembre lo spettacolo delle regate nel porto, il race village presso piazzale Lenio Flacco ed iniziative di approfondimento.

Per le attività di promozione del progetto Valore Paese Italia – sviluppato dal MiC, insieme all’Enit Agenzia Nazionale del Turismo, l’Agenzia del Demanio e Difesa Servizi – di cui è parte trainante il “Marina Militare Nastro Rosa Tour”, si intende cogliere l’opportunità di organizzare eventi con portata significativa e richiamo internazionale, che diventano un’occasione unica per promuovere la bellezza e l’attrattività del nostro Paese, visto il forte legame che esprimono con il tessuto sociale e culturale delle diverse realtà italiane.

In questo contesto si pone questa interessante iniziativa del MMNRT, in programma oggi, mercoledì 15 settembre alle ore 19:00, presso il race village del Marina Militare Nastro Rosa Tour, insieme all’a.p.s. Brindisi e le Antiche Strade, che proprio in occasione de “La Via Francigena, cammini e percorsi pugliesi”, realizzerà un momento di approfondimento culturale.

Si parlerà del progetto Valore Paese Italia, a cura di Difesa Servizi, l’associazione brindisina, comitato e referente per i cammini ed itinerari culturali, presenterà e illustrerà alla città i progetti relativi alla Via Francigena, le iniziative rivolte all’accoglienza dei pellegrini, il progetto il Cammino del Mare e tutte le altre iniziative che si intendono intraprendere per vivacizzare la città attraverso un connubio tra cultura, storia, turismo e ambiente.

Tra gli ospiti ci sarà anche il presidente dell’associazione Europea delle Vie Francigene Massimo Tedeschi, che sta percorrendo la Francigena lungo tutto il suo percorso, da Canterbury sino a Santa Maria di Leuca, in occasione del Road to Rome.

I relatori dell’incontro di oggi:

Oreste Pinto, assessore Parchi e Sport: saluti istituzionali;

Emma Taveri, assessore al Marketing Territoriale: saluti istituzionali;

Generale Antonio Zuliani, capo area “ Media, pubblicità e sponsor” di Difesa Servizi SPA: Valore Paese Italia;

Rosalba Barretta, presidente APS Brindisi e le Antiche Strade: Il cammino del Mare;

Mina Piazzo, vice presidente APS Brindisi e le Antiche Strade, progettazione per l’assetto del territorio;

Antonio Melcore, Segretario APS Brindisi e le Antiche Strade e Resp. Cammini ed Itinerari Culturali: L’accoglienza dei pellegrini in terra di Brindisi;

Massimo Tedeschi, presidente Associazione Europea delle Vie Francigene (AEVF): La via Francigena.

Operatori della comunicazione e cittadini sono invitati a partecipare all’iniziativa in programma.