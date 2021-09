A Viareggio ritorna nel web end il Trofeo Memorial Francesco Sodini

Lo specchio acqueo antistante il porto farà da splendido palcoscenico alla manifestazione co-organizzata dalla Lega Navale Italiana di Viareggio e dal Club Nautico Versilia.

Viareggio-Domenica, 19 settembre, lo specchio acqueo antistante il porto di Viareggio farà da palcoscenico al Trofeo Memorial Francesco Sodini, appuntamento co-organizzato dalla LNI Sez. di Viareggio e dal Club Nautico Versilia per ricordare la passione per il mare del grande protagonista della vela d’altura scomparso nel 2015.

Affabile, sempre gentile e disponibile, Francesco Sodini, oltre ad essere un imprenditore molto stimato, legato fra l’altro alla Fondazione Artiglio, al Museo della Marineria e ideatore dei premi Alveare e Artiglio, è stato un armatore “vecchio stampo” che con un equipaggio di amici ha conquistato numerosi successi anche in ambito internazionale, gli ultimi ottenuti con il suo M37 Coconut Città di Viareggio.

Il Memorial Sodini è aperto alle imbarcazioni ORC, ORC Club 2021, ORC Gran Crociera e Miniatura e alle imbarcazioni Classe Open che saranno classificate a parte in tempo reale.



L’appuntamento viareggino inizierà alle ore 9.30 di domenica con il consueto briefing che, a causa dell’emergenza sanitaria Covid-19, si svolgerà all’aperto di fronte ai locali del Club Nautico Versilia, sul piazzale antistante la sede della LNV Vg.

Alle ore 10.30 (salvo comunicati diramati entro le ore 20 del giorno precedente) è previsto il segnale di partenza della regata costiera che si svolgerà nello specchio acqueo antistante il porto di Viareggio.



La premiazione, nel pieno rispetto delle disposizioni in materia di Covid-19, si svolgerà appena possibile al termine della manifestazione. In ottemperanza e nel rispetto delle regole e protocolli predisposti per l’emergenza sanitaria Covid-19 tuttora in atto, non sono previsti eventi collaterali.