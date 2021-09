Roma Giraglia: partenza bruciante per Loli Fast

Davide Paioletti, reduce da una stagione in doppio piena di successi, ha tagliato per primo la linea di partenza della Roma Giraglia

Civitavecchia – Riva di Traiano– Come da previsioni è stata una partenza sotto un bel vento da SSE di 18 nodi, “impreziosito” da raffiche che hanno bellamente superato i venti e da un’onda formata, da sud, che ha contribuito non poco alle danze.



In queste condizione Davide Paioletti, che in questa stagione ha fatto il bello ed il cattivo tempo in doppio, ha messo la prua del suo Sun Fast 3600, LoliFast, davanti a tutti, coadiuvato dal suo co-skipper che, per l’occasione, è Andrea Iacopini.

E l’unica imbarcazione che ha tentato di contrastare Loli Fast in partenza è stata proprio quella che aveva a bordo Giovanni Bonzio, compagno abituale a bordo di Loli Fast, questa volta imbarcato su “Effetto Cupido”, Pogo 30 di Federico Nocchi.



Dopo la partenza la testa della flotta è stata presa dal Comet 38S Fahrenheit di Giuseppe Massoni, seguito a vista da Effetto Cupido e Loli Fast.