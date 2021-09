Due fine settimana dedicati al windsurf al Club Nautico Arzachena

Calendario sportivo. 350 atleti in arrivo nel Golfo di Arzachena per i campionati Techno Windsurf

Arzachena (Sassari)-Il calendario sportivo del Comune di Arzachena anima le prime giornate di autunno nella destinazione con 350 giovani atleti in arrivo nel borgo di La Conia. Sono in programma due fine settimana all’insegna del Windsurf organizzati dal Club Nautico Arzachena con il sostegno e il patrocinio dell’Ente. Dal 25 al 26 settembre, circa 100 windsurfer sardi saranno in gara per la seconda tappa del Campionato regionale Techno Windsurf. Dal 1 al 3 ottobre, sono previsti circa 250 gli atleti per la manifestazione di livello nazionale Coppa Italia Techno Windsurf. Ospite dell’evento l’olimpionica della disciplina, Marta Maggetti.

“Investire nello sport significa investire direttamente nella formazione dei giovani e nella loro crescita personale, grazie a esperienze sul campo a confronto con altre realtà isolane e del resto d’Italia – dichiara Valentina Geromino, assessore alla Cultura, sport e spettacolo -. Chiuso il calendario degli spettacoli estivi, in autunno riportiamo l’attenzione del pubblico sui grandi eventi sportivi, come è avvenuto in primavera. È un modo eccellente per offrire occasioni di sviluppo ai circoli locali e indurre i visitatori a scoprire il nostro territorio come destinazione unica per praticare attività a contatto con la natura tutto l’anno. Il windsurf e la vela, in particolare, sono ideali per sfruttare appieno la risorsa mare come palestra a cielo aperto”.

“Alla soglia dei 50 anni di attività, il Club Nautico Arzachena si prepara ad accogliere un calendario di regate internazionali nel 2022. Per quest’anno, dopo la riorganizzazione a causa del Covid, ridiamo il via ufficialmente ai grandi eventi con la seconda tappa del Campionato Zonale Techno e la quarta tappa del Campionato Nazionale Techno. La Federazione Italiana Vela ha assegnato le regate al nostro circolo in quanto punto di riferimento federale per il windsurf del Nord Sardegna – precisa Pier Sesto Demuro, presidente del Club Nautico Arzachena -. Ospiteremo 350 atleti in rappresentanza di 25 circoli, tra cui i più forti isolani di Cagliari, Porto Pollo e Santa Teresa Gallura, oltre alle famiglie, agli istruttori e ai giudici di gara. La stagione sportiva del nostro club ha sempre animato il borgo con hotel, residence e ristoranti convenzionati che lavorano a pieno regime anche in bassa stagione”.