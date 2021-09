ELISA COSETTI FA BRECCIA NEL CUORE DEL PUBBLICO ITALIANO DELLA RED BULL CLIFF DIVING WORLD SERIES

In attesa di domani, giornata del gran finale del campionato 2021, Polignano a Mare, borgo incastonato sugli scogli a picco sull’Adriatico, ha ospitato oggi la gara di qualifiche del Red Bull Cliff Diving, l’incredibile spettacolo dei tuffi dalle grandi altezze.

Elisa Cosetti, nuova wildcard e prima donna italiana a prendere parte alla competizione, ha conquistato il pubblico presente gareggiando contro le leggende femminili dell’high diving e posizionandosi ottava in classifica. Dal trampolino di 21 metri di altezza, ha realizzato una serie di tuffi mozzafiato, conquistando così tutto l’affetto del pubblico presente.

La Red Bull Cliff Diving World Series sarà domani, domenica 26 settembre sempre nella splendida e suggestiva Polignano a Mare per decretare i campioni mondiali di questo incredibile sport.

E per chi non potrà essere fra i fortunati spettatori che assisteranno dal vivo agli incredibili tuffi degli atleti, l’evento verrà trasmesso sui canali Red Bull e, a partire dalle ore 13.50, anche in diretta televisiva in esclusiva in chiaro su DMAX canale 52, con commento d’eccezione di Ciro Priello e Fru dei The Jackal, che racconteranno le azioni salienti della gara con la loro innata ironia e leggerezza. Accanto a loro il commento tecnico del giornalista Gianmario Bonzi.