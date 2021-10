Ultimi preparativi a Mandello del Lario per la Tappa Nazionale J24

Nel week end del 16 e 17 ottobre l’appuntamento con il Monotipo più diffuso al Mondo.

Mandello del Lario-Appena archiviato il 40° Campionato Italiano Open vinto per la quarta volta consecutiva dal J24 del Centro Velico di Napoli della Marina Militare Ita 416 La Superba, per le Flotte J24 è già tempo di trasferirsi dalle acque di Nettuno a quelle del Lago di Como, a Mandello del Lario, per una nuova manche della stagione agonistica 2021 del Monotipo più diffuso al mondo.

Nel week end del 16 e 17 ottobre, infatti la Lega Navale Italiana sezione di Mandello del Lario organizzerà la Tappa Nazionale J24 alla quale sono attesi numerosi equipaggi.

“La giornata di venerdì 15 ottobre sarà dedicata all’accoglienza delle barche e dei regatanti.

Secondo le disposizioni in materia di contrasto e contenimento di diffusione del COVID 19 emanate dalla FIV, le Istruzioni di Regata saranno disponibili a partire dalle ore 12 sull’official notice board dell’app MyFedervela mentre, sempre per queste direttive, le iscrizioni dovranno essere effettuate tassativamente tramite l’APP My Federvela entro le ore 23:59 di domenica 10 ottobre. Per i concorrenti stranieri che non possono accedere all’iscrizione tramite questa App sarà comunque possibile perfezionare l’iscrizione presso la Segreteria, entro i predetti termini.- ha spiegato il Capo Flotta J24 del Lario Mauro Benfatto, armatore di Ita 498 Notifyme -Pilgrim -Sabato 16, invece, dopo lo skipper meeting (ore 11) inizieranno le regate (segnale di avviso della prima prova ore 12) che proseguiranno anche nella giornata seguente.

Sono previste un massimo di sei prove e non ne potranno essere disputate più di tre al giorno.

Domenica, entro due ore dal termine dell’ultima regata, è prevista la cerimonia conclusiva durante la quale saranno premiate le prime tre imbarcazioni classificate.

Un grazie particolare al Comune di Mandello del Lario in qualità di patrocinatore.

Vi aspettiamo numerosi!”