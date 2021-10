BATTESIMO DA FAVOLA PER MSC SEASHORE: L’EVENTO TANTO ATTESO SI TERRÀ A OCEAN CAY MSC MARINE RESERVE, ALLE BAHAMAS, IL PROSSIMO 18 NOVEMBRE

MSC Seashore

-Presente anche Sophia Loren, madrina di 16 navi su 19 della flotta

-La cerimonia sarà doppia, con la presentazione alla stampa anche dell’isola privata dei Caraibi, tornata accessibile dopo la pandemia

Ginevra, Svizzera– MSC Seashore, nuova ammiraglia di MSC Crociere, sarà ufficialmente battezzata ai Caraibi il prossimo 18 novembre, sull’isola privata di Ocean Cay, riserva marina alle Bahamas, ad esclusivo utilizzo degli ospiti di MSC. È la prima volta che una nave da crociera viene inaugurata su un’isola privata. Il 20 novembre, MSC Seashore inzierà la sua stagione invernale ai Caraibi offrendo ai suoi ospiti la possibilità di scoprire tutta la bellezza dell’isola e altre magnifiche destinazioni con partenze settimanali da Miami per crociere di 8 giorni.

Come vuole ormai la tradizione sarà ancora la star del cinema italiano Sophia Loren a ricoprire il ruolo di madrina per la sedicesima volta su 19 navi della flotta. I festeggiamenti si svolgeranno sia a bordo che sull’isola, poiché la nave rimarrà ormeggiata per tutta la notte, con una cena di gala, spettacoli dal vivo e tanto altro ancora.

Con il battesimo di MSC Seashore verrà formalmente celebrata anche la riapertura di Ocean Cay MSC Marine Reserve, isola accessibile dalla fine del 2019, ma costretta alla chiusura pochi mesi dopo a causa della pandemia. La Compagnia ha approfittato della pausa per apportare ancora nuovi miglioramenti, introducendo ancora più servizi, che verranno presentati in quell’occasione.

Ocean Cay MSC Marine Reserve è stata aperta alla fine del 2019 a seguito della bonifica che l’ha trasformata da ex sito industriale di estrazione della sabbia ad un’isola incontaminata e ricoperta da una rigogliosa vegetazione che si estende su una superficie di 64 miglia quadrate. Un progetto totalmente sostenibile, in armonia con l’ecosistema locale e fondato su un forte impegno da parte di MSC Crociere per il ripristino delle risorse marine precedentemente scomparse, il rispetto e la tutela della fauna locale, compresi gli habitat e le specie presenti nell’area. Ciò include il ripristino dei coralli in via di estinzione e l’attuazione di altri programmi educativi mirati alla salvaguardia e alla conservazione.

Offrendo più di due miglia di spiagge di sabbia bianca circondate da infiniti panorami di acque cristalline, gli ospiti scelgono Ocean Cay per immergersi nel vibrante spirito delle Bahamas. Tutte le navi di MSC Crociere in partenza da Miami e Port Canaveral faranno scalo sull’isola, sostando spesso fino a tarda sera o tutta la notte per dare agli ospiti il tempo necessario per scoprire tutto ciò che l’isola ha da offrire.

Sull’isola si potrà scegliere di trascorrere la giornata rilassandosi su una delle spiagge prenotando una cabanas, concedersi un trattamento nella spa allestita a terra o provare alcuni sport acquatici e altre attività previste dal ricco programma di escursioni. Dedicarsi allo shopping acquistando tradizionali e introvabili souvenir. Sorseggiare fresche bevande nei chioschi caraibici o nei ristoranti con una vista senza eguali, con lo sfondo dell’oceano a far da cornice. Questo è Ocean Cay.

La sera, per chi ama le ore piccole, inizia la festa animata da DJ di fama internazionale, vi è anche una tradizionale sfilata in maschera junkanoo e nel momento clou lo splendido spettacolo di luci offerto dal magico faro, il simbolo di Ocean Cay.

DIVENTA #ONEWITHESEA

MSC Seashore è la prima nave della generazione Seaside EVO, un’evoluzione e un arricchimento della rivoluzionaria e pionieristica classe Seaside progettata riprendendo lo stile dei condomini sulla spiaggia di Miami. Questa classe di navi è rinomata per le sue caratteristiche di design innovative ed è destinata a connettere gli ospiti con il mare, accorciando le distanze. MSC Seashore offre agli ospiti tutta una serie di servizi, nuove aree ed esperienze inedite: ad esempio il 65% delle aree pubbliche è stato reinventato per offrire agli ospiti un’esperienza completamente nuova. Per questo sulle navi Seaside Evo ben 13.000 mq sono riservati allo spazio esterno, per godere al meglio l’atmosfera durante la navigazione.

MSC SEASHORE IN PILLOLE

-Il più grande e lussuoso MSC Yacht Club della flotta: la zona più esclusiva di bordo, una nave nella nave con servizio maggiordomo 24/7 e accessi privati ai servizi.

-Cinque ristoranti tematici, allestiti nell’elegante Chef’s Court al ponte 8 con due eleganti bar per il pre e post dinner al The Butcher’s Cut.

-Una nuovissima lounge, il Cabaret Rouge, su due ponti con vista panoramica sul mare, che offre nuove esperienze di intrattenimento.

-Sei splendide piscine, di cui una al coperto, un nuovo parco acquatico interattivo e una nuova spettacolare Infinity Pool.

-L’esclusivo Top 19 Solarium con elegante area lounge all’aperto e il bar per gli ospiti dell’Aurea SPA.

-Un casinò di 1.135 m² dotato di 182 slot machine

-Un LED wall su quattro ponti che proietta Times Square, iconica attrazione di Manhattan. I pianoforti e il pianobar firmano la colonna sonora delle memorabili serate di bordo, interpretando successi popolari.

MSC Seashore è la prima nave da crociera al mondo dotata di un nuovo sistema di sanificazione dell’aria sviluppato da Fincantieri. ‘Safe Air’, utilizza la tecnologia della lampada UV-C che elimina il 99% di virus e batteri per garantire aria pulita e sicura per gli ospiti e l’equipaggio. A bordo viene utilizzata aria nuova al 100% e non c’è ricircolo dell’aria.

MSC Seashore diventerà la terza nave MSC Crociere posizionata negli Stati Uniti, dove la Compagnia offre una gamma di crociere di diversa durata, dalle mini crociere, alle classiche settimanali fino alle crociere più lunghe di 8 e 11 notti. La novità di questa stagione è Port Canaveral, dove MSC Divina ha iniziato a operare nel mese di settembre e da cui risultano facilmente accessibili famose attrazioni e città come Orlando, Tampa e il sud della Florida. All’arrivo di MSC Seashore, MSC Meraviglia si sposterà a Port Canaveral per il resto della stagione, mentre MSC Divina andrà a Port Miami.

Per l’estate 2022, MSC Seashore rimarrà a Miami offrendo crociere per tutta l’estate 2022, insieme a MSC Divina, basata da Port Canaveral.

L’ULTIMA TECNOLOGIA AMBIENTALE

MSC Seashore è dotata della più recente tecnologia ambientale tra cui sistemi ibridi di pulizia dei gas di scarico (EGCS) e sistemi di riduzione catalitica selettiva (SCR) all’avanguardia, ottenendo una riduzione del 98% delle emissioni di ossido di zolfo (SOx) e riducendo le emissioni di ossido di azoto (NOx) del 90 %. I sistemi di trattamento delle acque reflue sono stati progettati in linea con la risoluzione MEPC 227(64) dell’Organizzazione marittima internazionale e raggiungono standard di purificazione più elevati rispetto alla maggior parte degli impianti di trattamento delle acque reflue a terra. La nuova ammiraglia è inoltre dotata di connettività elettrica da terra a nave, che le consente di connettersi alle reti elettriche locali mentre è ormeggiata nei porti in cui è disponibile questa infrastruttura.

PROTOCOLLO DI SALUTE E SICUREZZA

Negli ultimi 12 mesi, MSC Crociere ha implementato un protocollo di salute e sicurezza che ha fatto scuola nel settore crociere, avendo come priorità il benessere degli ospiti, dell’equipaggio e delle comunità visitate dalle navi. Per le crociere da Port Miami e Port Canaveral, tutti gli ospiti di età pari o superiore a 12 anni devono essere completamente vaccinati con un vaccino approvato1. I residenti negli Stati Uniti dovranno esibire un certificato di un test RT-PCR negativo eseguito entro 72 ore dalla partenza della crociera. Tutti gli ospiti di età compresa tra 2 e 11 anni dovranno fornire la prova di un test RT-PCR negativo eseguito entro 72 ore dalla partenza della crociera. Per ulteriori informazioni sul protocollo di salute e sicurezza di MSC Crociere.