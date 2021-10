La Compagnia della Vela di Venezia si aggiudica il trofeo “Settimana Velica Internazionale 2021”

Prestigioso risultato per la Compagnia della Vela alla “Settimana Velica Internazionale 2021”. La manifestazione organizzata dallo storico Yacht Club Adriaco ha visto trionfare la scorsa settimana il circolo lagunare che, per somma di risultati dei soci partecipanti alle gare, ha portato Venezia al primo posto. Un successo che testimonia l’abilità sportiva della Compagnia: «Siamo molto felici di aver raggiunto questi risultati, seppure in una compagine ridotta, ma come si dice “Pochi ma buoni” – afferma scherzoso il presidente Pier Vettor Grimani -, abbiamo dimostrato che le capacità dei soci e le nostre barche d’altura possono avere voce in capitolo».

Il trofeo che ora passerà quindi nella sede di San Giorgio, dove farà bella mostra di sé, è un valore aggiunto, dato che solitamente ad aggiudicarsi la coppa sono circoli logisticamente vicini a Trieste, spesso presenti in formazioni maggiori. Di rado capita quindi che un club non regionale si aggiudichi il trofeo, che è challenge, e che quindi verrà restituito il prossimo anno.

Non è mancata un po’ di scherzosa ironia da parte del presidente Grimani: «Siamo riusciti a strapparlo dalle mani dei nostri amici triestini, questo anche grazie alla grande ospitalità e amicizia che lega i rapporti tra i nostri due circoli. A Trieste ci sentiamo a casa, di questo non possiamo che ringraziare lo storico circolo e confidiamo che anche i nostri amici si trovino bene qui da noi. Ora mostreremo la coppa con orgoglio nella nostra bacheca dei trofei, con l’auspicio di riportarcela a Venezia anche nel 2022».

Tra i partecipanti veneziani della Compagnia della Vela ci sono stati: Sideracordis (PierVettor Grimani), Seven J Seven (Dario Perini), Hector X (Massimo Filippi), Ca Va (Andrea Sponza) e Gecko (Massimo Juris). I risultati, che si riferiscono all’intero campionato, sono costruiti sulla base di tre prove sulle boe e una lunga (Trieste-San Giovanni in Pelago). Nel primo gruppo (imbarcazioni più grandi), Sideracordis è arrivata terza con 15 punti (sfiorato il secondo posto per mezzo punto, partecipando solo alla Trieste-San Giovanni) e Ca Va quinta con ventun punti (ma vincitore overall). Nell’altro gruppo, a vincere è stata Seven J Seven, ottavo posto per Hector X. Infine, Gecko è arrivata seconda nella X2 Trieste-San Giovanni.

Il prossimo prestigioso appuntamento è per giovedì 14 ottobre con la “Trieste Venezia Two Cities One Sea”, a cui seguirà il 17 ottobre la Veleziana, giunta alla 14. edizione.