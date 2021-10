Barcolana: La Bora chiude il Villaggio, monitoraggio meteo costante

Sono 1562 al momento gli iscritti alla Barcolana 53 presented by Generali

Una bora sostenuta e invernale che nel pomeriggio ha soffiato fino a 48 nodi, corrispondenti a 86 km/h, ha caratterizzato il giovedì di Barcolana, nel quale il Villaggio è stato chiuso per garantire la sicurezza e le imbarcazioni iscritte spostate in ormeggi protetti. Le condizioni meteo impegnative proseguiranno anche nella giornata di domani, per poi migliorare gradualmente tra sabato e domenica: “La Bora ha deciso di farsi sentire con tutta la sua forza nella giornata di oggi – ha dichiarato il presidente della SVBG Mitja Gialuz – e noi da marinai ci stiamo adeguando con un monitoraggio costante dell’evoluzione meteo assieme all’Osmer FVG.

Le nostre squadre hanno messo in sicurezza imbarcazioni e strutture e hanno dato assistenza agli equipaggi che stanno risalendo l’Adriatico per raggiungere Trieste. L’impegno di tutti è massimo e il ringraziamento va alle forze dell’ordine, alla Protezione Civile e alle istituzioni tutte”. Intanto per la giornata di domani sono state annullate al momento la Fine Art Sail e la Regata Armatori LNI, mentre le regate di sabato restano tutte confermate con l’obiettivo di verificare l’andamento della Bora, prevista in graduale calo proprio da sabato.

IMMAGINARIO SCIENTIFICO – Continuano gli appuntamenti all’Immaginario Scientifico promossi da Siram Veolia in occasione di Barcolana: per tre giornate Siram Veolia adotta l’Immaginario Scientifico trasformandolo in un museo a ingresso gratuito. Fino a sabato 9 sarà possibile entrare e svolgere le attività “hands on”, di cui molte dedicate alle famiglie e ai più piccoli. Le visite, previste per gruppi di massimo 30 persone partono ogni 30 minuti e nella giornata di domani il museo sarà aperto con orario ampliato dalle 10 alle 23.00. Le prenotazioni possono essere effettuate sul sito www.immaginarioscientifico.it.