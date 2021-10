LO STREET FISHING, LA PRATICA “URBANA” CHE AFFASCINA I PIÙ GIOVANI A PESCARE SHOW

SONY DSC

Più che una tecnica uno stile di vita per le giovani generazioni di pescatori:

al Salone internazionale della pesca sportiva e della nautica da diporto di Italian Exhibition Group focus sulla pratica sportiva lungo corsi d’acqua urbani.

Il 27 novembre, in fiera a Vicenza, le premiazioni della competizione My Italy Street Fishing Game.

Vicenza– Vivere l’amore per la pesca circondati dalle meraviglie dei centri storici della Penisola, per una pratica che unisce storia e tradizione, arte e passione, in luoghi senza tempo. È lo street fishing che trova casa nella nuova edizione di Pescare Show, il Salone internazionale della pesca sportiva e della nautica da diporto di Italian Exhibition Group in programma in fiera a Vicenza dal 26 al 28 novembre prossimi, una tendenza sempre più diffusa e affermata tra i giovani praticanti che prendono d’assalto le rive dei corsi d’acqua degli spazi urbani.

«Più che una tecnica di pesca, lo street fishing è uno stile di vita improntato alla semplicità e alla mobilità – dichiara Marco Iseppi, Commissario Tecnico della Nazionale Italiana di Street Fishing FIPSAS. – Si può esercitare sia alla vecchia maniera, con la precisione della pesca a mosca, sia con la canna spinning, più pratica e alla portata di tutti».

Grazie a Street Fishing Italia, associazione nata nel 2013 che organizza regolarmente eventi agonistici in varie città italiane, Pescare Show 2021 ospiterà sabato 27 novembre la premiazione dei vincitori del contest “My Italy Street Fishing Game”, la più grande manifestazione di pesca urbana in Italia che quest’anno si terrà il 7 novembre su tutto il territorio nazionale. Ci si registra tramite Hooking App, partner della manifestazione, e attraverso l’app si comunicano le dimensioni delle catture. L’iscrizione alla competizione include il ticket d’ingresso alla manifestazione, oltre al pacco gara con tappetino misura pesce, gadget delle aziende sponsor e attestato di partecipazione.

Quello dello street fishing è uno stile di pesca a kilometro zero, non richiede un’attrezzatura particolare e si pratica nel pieno rispetto dell’ambiente grazie alla politica “catch & release” del pescatore sportivo. Una tendenza che nasce dalla «rivalutazione dei contesti di pesca tra le vie delle città affacciate a fiumi, canali o laghi all’estero e viene importata in Italia, trovando pieno seguito di appassionati, in particolare di giovani pescatori sportivi, grazie alla sua immediatezza e versatilità» spiega Francesco Moni, tra i fondatori di Street Fishing Italia, che aggiunge. «Pescare Show sarà l’occasione di avvicinare diverse generazioni di pescatori a questa pratica sportiva, dai più esperti a chi è alle prime armi, illustrando i fondamenti delle diverse tecniche e promuovendo le attività e gli eventi agonistici organizzati dalla nostra associazione».

La visitazione in fiera a Pescare Show sarà all’insegna della massima sicurezza, garantita dalle misure messe in atto da IEG in conformità con il protocollo #Safebusiness e dall’accreditamento del Gruppo alla certificazione GBAC STAR™ per la sanificazione delle strutture, dei locali e degli ambienti. L’ingresso sarà consentito col Green Pass (che certifica o la vaccinazione o la guarigione dal Covid) e sempre previo controllo della temperatura corporea e utilizzo della mascherina.