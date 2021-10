BARI: REGATA NAZIONALE 29ER

Circolo della Vela Bari, 8-10 ottobre 2021

Nulla di fatto per la seconda giornata di prove.

Appuntamento a domani per l’ultima giornata di regata. Si comincia alle 9.30.

BARI– Nulla di fatto nella seconda giornata di prove della regata di ranking list nazionale 29er in corso a Bari con l’organizzazione del Circolo della Vela Bari, indicato dalla Federazione Italiana Vela e dall’associazione italiana Nacra-9er per le sue grandi capacità organizzative a terra e a mare. Le condizioni meteo hanno però di fatto impedito al Comitato di Regata di dare il via alle prove.

Dopo le due regate della prima giornata quindi invariata la classifica dei 26 equipaggi iscritti che vede Agata Scalmazzi e Giulia Vezzoli (CV Arco) al primo posto seguite da Giacomo Gatta e Vittoria Sampieri (CN Savio) al secondo e da Alfonso Palumbo e Domenico Palumbo (CV Bari) al terzo. Quarti Marco Corrado e Gianluca Capezzuto (quarti) e quinte Claudia Quaranta e Giada Babini (quinte), entrambi portacolori del CV Bari. Al 12esimo posto Augusta Carbonara e Alexandra Ufnarovskaia (CV Bari) e Claudia Corrado e Francesca Sofia Birardi (CV Bari) al ventesimo posto.

La partenza anche per domani è prevista per le 9.30 del mattino. Quattro le possibili prove da portare a termine.

Il ringraziamento del Comitato Organizzatore va al Comune di Bari – Assessorato allo Sport, che ha dato il suo patrocinio, e agli sponsor del Circolo della Vela Bari che hanno scelto di offrire il proprio sostegno per la riuscita di questa importante manifestazione: Lanit-Tercom Italia srl, Resolteam, Divella, Mimì, Acqua Amata, Hotel Boston Bari e Art&Communication.

Tutte le attività di regate saranno svolte secondo le disposizioni in materia di contrasto e contenimento di diffusione del COVID 19 emanate dalla Federazione che il Comitato Organizzatore ha attivato e a cui i tesserati partecipanti si dovranno attenere sotto la vigilanza da parte dello stesso Comitato Organizzatore. Eventuali casi di COVID 19 che dovessero essere rilevati nel corso della manifestazione saranno denunciati dal Comitato Organizzatore ai competenti organi sanitari preposti.