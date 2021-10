Sport di tutti con la splendida affermazione del team inclusivo Càpita-Sea4All alla Punta Faro Cup

Sea4All: Càpita e il team inclusivo si confermano vittoriosi alla Punta Faro Cup 2021 a Lignano Sabbiadoro UD

Càpita, il monoscafo accessibile, si afferma all’ edizione 2021 della Punta Faro Cup di Lignano Sabbiadoro, regata per mezzi d’altura non specificatamente paralimpica di domenica 17 ottobre organizzata dal locale YCLignano.

Il primo posto nella classe Delta ripete il successo del 2020 ed è una soddisfazione per tutto il team inclusivo Tiliaventum a bordo del mezzo fruibile in autonomia.

Giornata con condizioni meteomarine complesse, borino iniziale con onda fastidiosa, rotazione e calo di vento che ha costretto gli organizzatori ad accorciare il percorso e tutti i team concentratissimi a cogliere i lievissimi refoli nell’ultimo lato da compiere.

A bordo di Càpita sempre ruoli da protagonisti (proprio così perchè il mezzo, nonostante le dimensioni, 9,50mt di lunghezza, ha spazi adeguati per accedere a 3 persone con la propria carrozzina ed anche di timonare, spostarsi dal pozzetto a bordo in navigazione, avere ruoli attivi) con al timone a gestire le delicate fasi della partenza sbaragliando gli avversari e condurre con cambi di vele e continue regolazioni i diversi lati del percorso per poi giungere all’arrivo e guadagnare così il l’ottimo 1° posto di Classe e 3° posto assoluto tra tutti i concorrenti (tra cui mezzi ben più invelati e performanti).

Sono poi seguiti i consueti allegri festegggiamenti e premiazioni a terra presso la base accessibile di Marina Punta Faro Resort, promotrice della manifestazione,

Le attività Sea4All continuano ancora, non si fermano e non sono occasionali, ci saranno infatti ancoran uscite, partecipazione dei team inclusivi ai prossimi appuntamenti di ottobre con la Veleggiata di Solidarietà e a novembre con il Campionato Autunnale della Laguna, e chiudere la stagione sportiva con la Ice Cup di dicembre.

Per la cronaca i vincitori delle altre Classi sono stati Luli in cl. A, VegaIII in cl. B, Città di Fiume 2 in cl. C

Le iniziative inclusive Sea4All godono del Patrocinio di Regione Friuli Venezia Giulia, Comune di Lignano Sabbiadoro Friuli Venezia Giulia Turismo CIP-FVG, di ZampaFoundation e dell’indispensabile supporto dei partner Marina Punta Faro Resort Triride Guidosimplex Intras Lignano TecnolamBelluno Giotto Earth Listener KeepSmart Triring e tanti altri che di volta in volta rendono disponibili prodotti, servizi, personale oltre ai numerosi ed attivi istruttori, assistenti, volontari, amici.