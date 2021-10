Ultime gare di Campionato per i piloti del Rainbow Team

La squadra casalese impegnata a Boretto Po per le finali di GT30 e Formula Junior Élite

Dopo le gare a San Nazzaro D’Ongina, a Cagliari e il Waterfestival Viverone 2021 (organizzato dal team principal Fabrizio Bocca e dal team manager Elisa Bocca lo scorso weekend del 4 e 5 settembre sul lago biellese), la squadra di driver del Rainbow Team è pronta per le finali di Campionato Italiano di GT30 e Formula Junior Élite. Il prossimo weekend, 23 e 24 ottobre, si conclude la stagione 2021.

La scuderia casalese parte con un ottimo piazzamento in entrambe le categorie. Per quanto riguarda la GT30 il pilota Oleg Bocca, che ha debuttato proprio quest’anno ad agosto a San Nazzaro D’Ongina nella nuova categoria, è attualmente al primo posto in classifica. A lui si aggiunge un nuovo compagno: arriva nel team casalese, infatti, Guglielmo Martinelli, 19 anni driver originario di Como che vanta una storia di successi nella Formula Junior Élite e oggi corre in endurance. Ha sempre gareggiato come avversario di Oleg quando entrambi facevano parte della categoria giovanile, ma fuori dall’acqua sono sempre stati grandi amici. Ora gareggeranno contro ma insieme uniti per la stessa squadra. «Abbiamo montato la sua barca e provato la grafica – dice il team manager Elisa Bocca –. Siamo molto contenti di questo nuovo inizio. Guglielmo è molto bravo».

Per Oleg Bocca, che è saldamente in testa alla classifica, questa ultima gara di Campionato GT30 è importante. «Parte come favorito alla conquista del titolo nazionale – dice Fabrizio Bocca –. Lo squadrone Rainbow Team dei ragazzi della Formula Junior sarà presente a Boretto per giocarsi la vittoria del campionato e il podio».

Infatti anche nella categoria giovanile di Formula Junior Élite la scuderia casalese parte con un ottimo piazzamento. Ettore Bo è secondo nella classifica generale, mentre Federico Temporin e Nicolò Cosma (che ha vinto la terza gara di Campionato disputata a fine settembre a Cagliari) sono rispettivamente alla quinta e sesta posizione. Anche loro due possono ambire al podio finale, perché hanno pochi punti di distacco dai concorrenti che al momento sono alla terza e quarta posizione.

Ettore Bo con i risultati di tutte le gare di Campionato ha mantenuto la seconda posizione generale. Per lui, che è il veterano della categoria del Rainbow, è stato un buon ritorno quello di quest’anno. «È stato bravissimo – dice la team manager Elisa Bocca –. È il pilota più anziano dei nostri sette che gareggiano in Formula Junior. Ha dimostrato la sua conoscenza maturata due anni fa in gare lacustri come quelle di Stresa e quelle marine di Brindisi. Ettore sulle acque più impegnative va veloce e ne ha dato prova».

Oltre a Bo, Temporin e Cosma, in gara anche i casalesi Giulio Rimondotto, Clement Kalondero e Francesco Galofaro.

Conclusa la stagione per tutte le categorie, i ragazzi continueranno ad allenarsi e prepararsi per la stagione 2022. Nel frattempo a novembre a Monte di Procida Vincenzo Galofaro, il più piccolo di tutti i driver del team che non può ancora gareggiare in Formula Junior Élite, farà una gara dedicata ai piloti della sua età.