AdSP MTCS – Il cordoglio del presidente Musolino per la scomparsa di David Sassoli

Civitavecchia– Il presidente dell’AdSP del Mar Tirreno Centro Settentrionale Pino Musolino esprime il suo cordoglio per la scomparsa del presidente del Parlamento Europeo David Sassoli.

“Se n’è andato un uomo appassionato, un servitore delle istituzioni che prendeva a cuore le questioni che gli venivano sottoposte e le battaglie in cui credeva. Non ultima quella per far diventare Civitavecchia Porto Core, in quanto porto della Capitale d’Italia, sulla quale, da presidente del Parlamento Europeo, non era potuto intervenire pubblicamente, ma che aveva comunque seguito da vicino, dall’inizio fino al recente positivo epilogo”.