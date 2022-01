CORDOGLIO DI CONFITARMA PER LA SCOMPARSA DI DAVID SASSOLI

“A nome dell’industria armatoriale italiana – afferma Mario Mattioli, Presidente di Confitarma – profondamente commosso e addolorato mi unisco al dolore e allo sgomento per la prematura scomparsa dell’On. David Sassoli”.

“Ha sempre avuto grande attenzione e interesse per i trasporti marittimi, riconoscendo il ruolo di protagonista dello shipping italiano e dando spunti importanti per il futuro del nostro settore. In occasione dell’Assemblea Confitarma del 2019, l’ultima prima della pandemia, ho potuto apprezzare la sua determinazione e competenza ma anche la sua gentilezza e la sua disponibilità al dialogo. Ricordo che non potendo partecipare di persona al nostro evento ha voluto inviare un messaggio con il quale confermava la massima attenzione dell’Europa per la blue economy”.

“Esprimo ai suoi familiari – conclude Mario Mattioli – la vicinanza e il cordoglio degli armatori italiani e il mio personale per la perdita di un grande protagonista della storia italiana ed europea”.