XXII CAMPIONATO INVERNALE VELA D’ALTURA “CITTÀ DI BARI”, CONFERENZA STAMPA – MARTEDÌ 18 GENNAIO – ORE 11, COMUNE DI BARI, SALA GIUNTA

BARI– Torna a Bari il Campionato invernale Vela d’Altura “Città di Bari”. Tutti i dettagli della manifestazione velica per imbarcazioni di altura e minialtura, giunta quest’anno alla sua XXII edizione, saranno presentati nel corso della conferenza stampa in programma nella Sala Giunta del Comune di Bari per domani, martedì 18 gennaio alle ore 11.

La manifestazione sportiva, organizzata da Circolo Canottieri Sporting Club Barion, Circolo della Vela Bari, Lega Navale Italiana Bari, Circolo Nautico Il Maestrale, Circolo Nautico Bari e Cus Bari, riunisce i velisti baresi, e non solo, gode del patrocinio del Comune di Bari – assessorato allo Sport e della Federazione Italiana Vela, oltre che dell’importante supporto di Italia Yachts, Cantine Lizzano, Meetingroom Bari, MEDICOM Srl, Promodiemme e Intempra; della collaborazione di sponsor tecnici come Grimaldi Officine, Nautica Dream, Nautica Ranieri e Obiettivo Mare e della mediapartnership di Sportale. La XXII edizione inizierà il 23 gennaio con la prima regata.

Alla presentazione parteciperanno:

-Pietro Petruzzelli, assessore allo Sport del Comune di Bari (in collegamento)

-Angelo Giliberto, presidente del Coni Puglia;

-Alberto La Tegola, presidente VIII Zona FIV;

-Gigi Bergamasco, componente del Comitato Organizzatore di Bari;

Alla conferenza saranno presenti anche alcuni rappresentanti dei circoli e degli sponsor della manifestazione.

Le attività di regate dovranno essere svolte secondo le disposizioni in materia di contrasto e contenimento di diffusione del Covid 19 emanate dalla FIV che i Comitati Organizzatori rispetteranno e a cui i tesserati partecipanti si dovranno attenere sotto la vigilanza da parte dello stesso Comitato Organizzatore. Eventuali casi di Covid 19 che dovessero essere rilevati nel corso della manifestazione saranno denunciati dal Comitato Organizzatore ai competenti organi sanitari preposti.