Due J24 della Marina Militare al comando delle regate nel Golfo di Anzio Nettuno

La Superba guida la classifica del 47° Campionato Invernale del Golfo di Anzio Nettuno e Arpione quella del Trofeo Lozzi.

Le vittorie del fine settimana sono firmate da Valhalla Blue Jay di Vincenzo Lamberti (tris al Trofeo Lozzi) e da La Superba timonato da Ignazio Bonanno (doppietta all’Invernale).

Anzio/Nettuno– Flotta Roma. Nel fine settimana appena concluso è ripartita a pieno ritmo l’attività velica della Flotta J24 di Roma impegnata nel Golfo di Anzio per la ripresa del 47° Campionato Invernale Altura e Monotipi Anzio e Nettuno e del Trofeo Lozzi.

Sole e condizioni ideali hanno caratterizzato in entrambe le giornate.

Sabato il Comitato di Regata presieduto da Livia Serafini ha potuto sfruttare al meglio la splendida giornata di sole, con vento da Maestrale di 7-8 nodi, dando vita a ben tre prove per i dieci J24 impegnati nel Trofeo istituito in memoria dell’armatore e timoniere del J24 ITA 428 prematuramente scomparso e articolato su cinque giornate (un sabato al mese).

Vero protagonista della giornata è stato Ita 489 Valhalla Blue Jay di Vincenzo Lamberti (LNI Anzio) che ha dominato tutte e tre le regate.

La classifica provvisoria stilata dopo le prime quattro prove, vede al comando il J24 della Sezione Velica di Anzio della Marina Militare Ita 358 Arpione condotto da Michele Potenza (M.M. 10 punti; 4-2-2-2) seguito da Ita 428 Pelle Rossa di Gianni Riccobono (CDVRoma, 13 punti; 2-4-4-3) e da Ita 489 Valhalla Blue Jay di Lamberti (LNI Anzio, 14 punti; dnc-1-1-1).

Il Trofeo Lozzi proseguirà sabato 12 febbraio e sabato 12 marzo.

Nella tarda mattinata della domenica, invece, si è disteso un bel vento da Ponente tra 8 e 12 nodi che ha consentito di disputare le prove dei J24 sul campo più a terra, sotto l’attenta regia del Comitato presieduto da Mario de Grenet con i componenti Giovanni Colucci e Alfredo Posillipo.

Ancora con condizioni ideali e vento leggermente più intenso, la ventina di J24 impegnati nell’Invernale hanno disputato due prove a causa di qualche irruenza di troppo nella prima partenza che ha portato a due richiami generali e a ben sei barche squalificate per bandiera nera (ovvero si trovavano oltre la linea di partenza nell’ultimo minuto prima dello start).

Dopo le prime sei prove disputate e uno scarto, la classifica provvisoria del XLVII Campionato Invernale del Golfo di Anzio e Nettuno vede nettamente al comando il J24 del Centro Vela Altura Napoli ITA 416 La Superba timonato da Ignazio Bonanno (Marina Militare, 5 punti; dnc-1-1-1-1-1) che precede Ita 428 Pelle Rossa di Gianni Riccobono (CDVRoma, 18 punti; 6-3-7-3-4-2) e Ita 501 Avoltore armato dal Presidente Onorario della Classe Massimo Mariotti, Capo Flotta dell’Argentario (CNVArgentario 21 punti; 8-2-4-4-8-3)

La 47°esima edizione del Campionato Invernale, organizzata dal Circolo della Vela di Roma insieme a Nettuno Yacht Club, Reale Circolo Canottieri Tevere Remo, LNI sez. di Anzio, Sezione Velica di Anzio della Marina Militare, con la collaborazione di Half Ton Class Italia, Associazione Vele al Vento, Marina di Capo d’Anzio, Marina di Nettuno e il supporto di Engage e Zhik, proseguirà nelle domeniche del 30 gennaio, 13, 26 e 27 febbraio e 13 marzo.

Nell’ambito di questa edizione l’Unione Nazionale Ufficiali in Congedo d’Italia presieduta da Luciano Baietti ha istituito lo speciale Trofeo challenge UNUCI Anzio-Nettuno J24 che sarà assegnato al primo J24 classificato al Campionato Invernale J24 di Anzio/Nettuno 2021-22.