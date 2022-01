The Ocean Race e Acronis uniscono le forze

Acronis fornirà l’innovativa Cyber Protection all’infrastruttura di business di The Ocean Race, proteggerà i workload lungo tutto il percorso della regata, e avrà Ingram Micro come #CyberFit Partner

Milano– Acronis, leader globale della Cyber Protection con doppia sede, una a Schaffhausen in Svizzera e l’altra a Singapore, ha annunciato la sua partecipazione come Official Cyber Protection Partner alla più rappresentativa regata intorno al mondo, The Ocean Race.

Al fianco di Acronis sarà presente Ingram Micro, distributore a livello mondiale di prodotti e servizi tecnologici che, avendo aderito al programma Acronis #TeamUp, avrà il ruolo di Official #CyberFit Partner.

“Acronis è orgogliosa di far parte di The Ocean Race, che si è impegnata a operare in modo sostenibile in tutti gli aspetti della regata. L’impiego di Acronis Cyber Protect consente ai team sportivi di ottimizzare le attività di Cyber Security e di rendere la protezione informatica più efficiente”, ha commentato Jan Jaap Jager, CRO e membro del consiglio di amministrazione di Acronis.

Rik Roukens, Technology Director di The Ocean Race, ha dichiarato: “Da oltre 50 anni, tecnologia e innovazione sono centrali in ogni attività di The Ocean Race e ci hanno permesso di spingerci sempre oltre i confini di questo sport, convogliando il nostro entusiasmo ad appassionati e partner di tutto il mondo. Con Acronis come Official Cyber Protection Partner, possiamo guardare ancora più in là, con la sicurezza che ci offrono i suoi sistemi di protezione dati e disaster recovery di prim’ordine.”

The Ocean Race, una regata con equipaggio completo e tappe in tutto il mondo, è considerata come una delle prove più dure per una squadra sportiva; porta i concorrenti in alcune delle aree oceaniche più remote al mondo, con un percorso che prevede sette tappe e visita nove importanti città.

“La protezione gioca un ruolo centrale per la regata, che si tratti della sicurezza dei velisti in mare o dell’impegno a difendere il nostro oceano tramite iniziative scientifiche e di ricerca. Con Acronis, la protezione dell’infrastruttura tecnologica durante il viaggio intorno al mondo diventa una priorità e un obiettivo al tempo stesso”, spiega Roukens.

Nel tempo, Acronis ha creato un portafoglio di partnership che spazia nell’intero panorama sportivo mondiale, includendo sport motociclistici, calcio, baseball e vela. The Ocean Race potrà quindi beneficiare appieno della ricca esperienza che Acronis ha maturato nella fornitura di soluzioni innovative per le organizzazioni sportive ai più alti livelli competitivi.

Invitiamo i Managed Service Provider ad approfondire l’Acronis #TeamUp Program e a sostenere le società sportive della loro area di appartenenza. Per altre informazioni, visitare https://www.acronis.com/en-us/lp/msp-sports/

Jan Jaap Jager, CRO e membro del consiglio di amministrazione di Acronis ha affermato: “Tra gli sport di squadra, The Ocean Race è una delle competizioni più ardue, nonché la regata più lunga e difficoltosa del mondo. Per affrontare madre natura nella sua massima espressione, al team è richiesta grande coesione. Anche la Cyber Protection esige una soluzione integrata e in costante evoluzione per fornire la protezione superiore indispensabile nell’odierno e turbolento mondo digitale. Per questo motivo siamo davvero entusiasti di dare il benvenuto a Ingram e a The Ocean Race, rispettivamente come nostro nuovo MSP #CyberFit e partner sportivo”.

Ingram Micro Cloud è il più importante facilitatore della diffusione di soluzioni tecnologiche per il cloud del Regno Unito. Official #Cyberfit Partner di Acronis, Ingram Micro Cloud guida le aziende che intendono sfruttare tutte le potenzialità delle soluzioni Acronis, offrendo un ampio ventaglio di prodotti e servizi in tutto il mondo. Grazie alla vasta esperienza in Cyber Security, IaaS, SaaS e Modern Workplace, Ingram Micro Cloud offre ai partner gli strumenti per operare in modo efficiente e sicuro nei mercati da loro serviti.

Ovi Gherghel, Direttore Cloud & Cyber Security per la Gran Bretagna e l’Irlanda, ha affermato: “Proprio come The Ocean Race, possiamo considerare la Cyber Security un viaggio di scoperta, che deve attraversare acque incerte e tumultuose per arrivare al traguardo finale. Siamo lieti di fare squadra con Acronis e con The Ocean Race per garantire alla nostra attiva community di partner le migliori soluzioni di protezione presenti oggi sul mercato. Ci auguriamo di poter costruire una partnership sostenibile e di reciproco successo e auguriamo a tutti i concorrenti uno straordinario 2022.”

