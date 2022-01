Presentazione Regata Viareggio Bastia Viareggio-Trofeo Angelo Moratti

Venerdì 4 febbraio, ore 12 C.N.Versilia, Viareggio

Presentazione della Regata Viareggio – Bastia – Viareggio, Trofeo Angelo Moratti che si terrà venerdì 4 febbraio alle ore 12.00, presso le sale del Club Nautico Versilia a Viareggio.



A 60 anni dalla prima edizione e a 30 dall’ultima gara offshore di Motonautica, nella Viareggio-Bastia-Viareggio 2022 saranno però le Barche a Vela della categoria Maxi ad affrontarsi dal 13 al 16 luglio sul classico percorso VBV, salvaguardando l’ecosistema del tratto di mare coinvolto.



Alla presentazione che potrà essere seguita anche in diretta social, oltre al Presidente del Club Roberto Brunetti, interverranno tra gli altri il Sindaco di Viareggio Giorgio Del Ghingaro, il Presidente della Federazione Italiana Vela Francesco Ettorre, l’Associazione Marevivo, il Comandante della Capitaneria di Porto di Viareggio C.F. Alessandro Russo e Angelomario Moratti.

Per motivi organizzativi e nel rispetto delle disposizioni per il contrasto della diffusione del Covid-19, è richiesta gentilmente la conferma della partecipazione (ai miei contatti oppure allo 0584/31444 o via mail clubnauticovg@aruba.it) e l’utilizzo del Green Pass.