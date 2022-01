Yamamay e RS21 Italian Class insieme per la stagione 2022

Non poteva passare inosservato il successo nella stagione di esordio della RS21 Cup di vela che ha visto avvicendarsi 30 equipaggi tra tutti gli ACT ed il Campionato Europeo di Malcesine. Campi di regata prestigiosi, nomi importanti ed alto livello agonistico hanno consentito l’avvicinamento di un gruppo internazionale come Yamamay ad assicurarsi il posto di maggiore rilievo durante la stagione 2022.

Si chiamerà “RS21 CUP Yamamay” il circuito che vedrà il suo primo atto nelle acque di Porto Ercole dall’1 al 3 Aprile sino all’evento conclusivo il 30 Settembre a Puntaldia in Gallura con l’assegnazione del titolo italiano. Il calendario completo dei 5 Acts prevede la nuova tappa di Sanremo (13-15 maggio) e le conferme di Rimini (10-12 giugno) e Malcesine (29- 31 luglio).

«Siamo molto orgogliosi di questa collaborazione. – afferma il Presidente della RS21 Italian Class, Davide Casetti – Poter contare sul supporto di una realtà di questo livello rende il nostro compito ancora più entusiasmante. Al centro di questa partnership ci sarà il nostro lato agonistico, ma soprattutto la sostenibilità, punto cardine della nostra classe e tematica sulla quale Yamamay sta investendo più di qualunque altro gruppo del suo settore. Voglio ringraziare in questa occasione la famiglia Cimmino, proprietaria di Yamamay e Carpisa, per la fiducia che ci hanno conferito ed il nostro partner di comunicazione CodeZero Digital che è stato determinante nella realizzazione di questo progetto».

Per Yamamay è un “rientro” nella vela dopo aver partecipato all’America’s Cup di Valencia come sponsor dell’imbarcazione italiana “+39 Challenge”. Bentornati!