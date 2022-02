Caso Marò: dopo dodici anni arriva l’archiviazione

Per il ministro Lorenzo Guerini i due fucilieri italiani non sono stati mai lasciati soli



Roma. Il gip del Tribunale di Roma Alfonso Sabella ha archiviato in via definitiva l’inchiesta sui due Marò Massimiliano Latorre e Salvatore Girone. Prima vi era stata la richiesta di archiviazione della Procura di Roma per le insufficienti prove addotte, da parte del Procuratore Michele Prestipino e del Sostituto Erminio Armelio.

Una perizia tecnica sul computer e su una macchina fotografica che si trovavano a bordo della ‘Enrica Lexie, la nave su cui erano in servizio Latorre e Girone, ha accertato l’infondatezza delle accuse nei confronti dei due fucilieri di Marina. Oltre agli accertamenti tecnici, i Marò avrebbero dimostrato di aver rispettato le regole d’ingaggio; i due fucilieri avrebbero agito dopo aver visto un barchino avvicinarsi fino a 90-100 metri di distanza dalla nave Enrica Lexie. Inizialmente avrebbero mostrato le armi e in un secondo momento avrebbero invece sparato alcuni colpi in acqua. Girone e Latorre avrebbero creduto di essere sotto attacco da parte dei pirati, come confermato dal personale indiano a bordo della nave.

Elementi di prova, raccolti in questi anni, le testimonianze e le carte non sarebbero inoltre sufficienti ad attribuire in maniera univoca il fatto ai due indagati, non sufficienti a garantire l’instaurazione di un processo e quindi archiviare le accuse di omicidio volontario di due pescatori indiani, avvenuto nel febbraio del 2012, a largo delle coste del Kerala, nell’India sudoccidentale.

Paola Moschetti, moglie di Latorre dopo la notizia ha dichiarato: “Un grande sollievo dopo dieci anni apprendere dell’archiviazione di tutte le accuse a carico di mio marito”.

Fabio Federico, avvocato di Girone si dichiara soddisfatto: “Per lui e la sua famiglia sono stati anni di pesanti sofferenze e questo è per entrambi è un giorno di rinascita, anche se nulla potrà cancellare le profonde ferite inferte da una vicenda giudiziaria che per molti aspetti resterà negli annali della storia”. Anche il difensore di Latorre, l’avvocato Fabio Anselmo, si dichiara soddisfatto: “La nostra fiducia è stata ripagata”.

Le parole del Ministro della Difesa Lorenzo Guerini: “Sono soddisfatto per l’archiviazione dell’inchiesta per Latorre e Girone. In questo lungo periodo la Difesa ha seguito ogni fase processuale e, congiuntamente al Ministero degli Esteri, le fasi dell’arbitrato internazionale presso il Tribunale dell’Aia che ha sancito la titolarità della giustizia italiana. Si conclude una vicenda lunga anni in cui la Difesa non ha mai lasciato soli i due marinai e le loro famiglie”.

Così si chiude una vicenda! L’India aveva già accettato il risarcimento da parte dell’Italia. Lo Stato, dopo lunghi anni esiste e giustizia è fatta!

Abele Carruezzo