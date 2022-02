Grandi stelle alla Tre Golfi Sailng Week!

Una speciale welcome dinner apre le regate Rolex a Sorrento

Regatare nella patria del mangiar bene. Di giorno in mare, la sera in un territorio che conta almeno una decina di chef stellati, con record a Vico Equense: il comune con la più alta concentrazione al mondo di chef stellati per metro quadro. E qui a Vico, lunedì 16 maggio alla vigilia delle regate sorrentine, quattro chef stellati (i nomi ancora top secret) creeranno lo speciale menù “Profumo dei Tre Golfi”.

Giudici? Gli armatori e i loro ospiti, naturalmente.

Questo è solo il primo di una serie di eventi dopo-regata di questa Tre Golfi Sailing Week 2022.

Ecco il programma ad oggi confermato.

Napoli

Sabato 14 maggio

Ore 12:00, cerimonia di alzabandiera

Ore 13,30, pranzo per gli equipaggi sulle banchine del CRVela Italia e del RYCC Savoia.

Ore 19:00, partenza della 67 Regata dei Tre Golfi

Sorrento

Lunedì 16 maggio

Ore 19:00, brindisi di benvenuto del Sindaco di Sorrento al villaggio regate di Marina Piccola

Ore 20:00, imbarco per trasferimento a Marina di Equa, Vico Equense

Ore 21:00, welcome dinner a cura degli chef stellati del territorio

Martedì 17 maggio

Ore 20:00, IMA cocktail presso il Grand Hotel Excelsior Vittoria.

Mercoledì 18 maggio

Ore 18:30, premiazione della 67esima Regata dei Tre Golfi a Marina Grande di Sorrento.

Giovedì 19 maggio

Ore 19:30, crew party a Sorrento, in Piazza Veniero, nel cuore del centro storico.

Venerdì 20 maggio

Ore 18:00, imbarco per l’isola de Li Galli

Ore 19:00, sunset cocktail alla cerimonia di premiazione del Maxi European Championship.

Sabato 21 maggio

Ore 18:00, premiazione dell’ORC Mediterranean Championship e del Campionato Nazionale del Tirreno.

Il programma sportivo e tutte le altre informazioni utili sono disponibili sul sito www.tregolfisailingweek.com

EN

Stars shining on the Tre Golfi Sailing Week!

A special welcome dinner in Sorrento opening Rolex regattas

Sailing in the land of good eating. Racing during the day, at night in an area with at least ten starred Chefs, with a record achieved by Vico Equense: the Municipality with the highest concentration of world Michelin starred Chefs per square meter. And here, on Monday 16th of May, on the eve of Sorrentine regattas, four Michelin starred chefs (names still top secret) will create the “Scent of The Tre Golfi” special menu.

Judges? The owners and their guests, of course.

But this is only the first of the Tre Golfi Sailing Week 2022 after-regatta events.

Here is the confirmed program.

Naples

Saturday 14th of May

12:00 pm, Flag-raising ceremony

1:30 pm, Crew lunch at CRVItalia and the RYCC Savoia docks.

7:00 pm, 67th Regata dei Tre Golfi start

Sorrento

Monday 16th of May

7:00 pm, a Sorrento’s Major welcome toast at the Marina Piccola race village

8:oo pm, boarding operations to move to Marina di Equa, Vico Equense

9:00 pm, welcome dinner created by local Michelin starred Chefs

Tuesday 17th of May

8:00 pm, IMA cocktail at the Grand Hotel Excelsior Vittoria.

Wednesday 18th of May

6:30 pm, 67th Regata dei Tre Golfi prize-giving ceremony in Marina Grande di Sorrento.

Thursday 19th of May

7:30 pm, crew party in Sorrento, Piazza Veniero, in the middle of the historical centre.

Friday 20th of May

6:00 pm, boarding for Li Galli Island

7:00 pm, sunset cocktail at the Maxi European Championship prize-giving ceremony.

Saturday 21st of May

6:00 pm, ORC Mediterranean Championship and Campionato Nazionale del Tirreno prize-giving ceremony.

The race program and more information are available on our website www.tregolfisailingweek.com