Presentazione Regata Viareggio Bastia Viareggio-Trofeo Angelo Moratti

Venerdì 4 febbraio alle ore 12.00, presso le sale del Club Nautico Versilia, con la presentazione della Regata Viareggio Bastia Viareggio-Trofeo Angelo Moratti



A 60 anni dalla prima edizione e a 30 dall’ultima gara offshore di Motonautica, nella Viareggio-Bastia-Viareggio 2022 in programma dal 13 al 16 luglio sul classico percorso VBV, saranno però le Barche a Vela della categoria Maxi a contendersi l’ambito Trofeo Angelo Moratti, salvaguardando l’ecosistema del tratto di mare coinvolto.

La presentazione potrà essere seguita anche in diretta streaming al link https://bit.ly/3L0B4nE della pagina Facebook: Viareggio Bastia Viareggio.

Per eventuali domande da rivolgere da remoto ai protagonisti della presentazione è necessario farne richiesta entro domani sera (giovedì 3).

Oltre al Presidente del Club Nautico Versilia Roberto Brunetti, interverranno tra gli altri l’Assessore al Turismo del Comune di Viareggio Alessandro Meciani, il Presidente della Federazione Italiana Vela Francesco Ettorre, il responsabile Nazionale Divisione Vela dell’Associazione Marevivo Onlus Nicola Granati, il Comandante della Capitaneria di Porto di Viareggio C.F. Alessandro Russo e gli armatori Nicola Minardi de Michetti e Angelomario Moratti (che insieme a Filippo Terzani hanno avuto l’idea di far rinascere la mitica VBV).

Il Diretto Sportivo del Club Nautico Versilia, Muzio Scacciati illustrerà nel dettaglio il percorso e le modalità della Regata.

Per motivi organizzativi e nel rispetto delle disposizioni per il contrasto della diffusione del Covid-19, è richiesta gentilmente la conferma della partecipazione (ai miei contatti oppure allo 0584/31444 o via mail clubnauticovg@aruba.it) e l’utilizzo del Green pass rafforzato.