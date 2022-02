“Garmin Marine Roma per 2”, aperte le iscrizioni per l’edizione 2022

Pubblicato il Bando di Regata sul sito del CNRT. 18 imbarcazioni già iscritte nelle prime 24 ore

Roma– Pubblicato sul sito del Circolo Nautico Riva di Traiano (www.cnrt.it) il bando di regata della “Garmin Marine Roma per 2”, in doppio e in equipaggio, e quello della “Roma per 1”, in solitario. Pubblicati inoltre i bandi per la “Riva per 2” (doppio ed equipaggio) e per la “Riva per 1” (in solitario).

Contemporaneamente sono state aperte le iscrizioni, che potranno essere effettuate direttamente su una pagina apposita del sito del Cnrt (http://cnrt.it/Race.asp?ID=49 ) dove sono presenti i moduli da compilare. Quest’anno alla partenza, prevista per il 9 aprile, saranno presenti anche le imbarcazioni della Class 40 International che disputeranno, in doppio, insieme agli equipaggi della “Roma per 2”, la prima tappa del loro “Mediterranean Trophy”.

La conferenza stampa di presentazione si svolgerà a Roma l’11 febbraio p.v. alle ore 17:00. Sarà possibile seguire l’evento in diretta streaming sul sito facebook del CNRT. La FIV sarà presente nella persona del vicepresidente Giuseppe D’Amico.

“Si preannuncia un’edizione da non perdere – sottolinea il presidente del CNRT Alessandro Farassino – caratterizzata da tanta voglia di navigare e dalla novità della presenza della Class 40. Solo nelle prime ore dopo la pubblicazione del bando si sono già iscritte 18 barche e, per una regata dura come la Roma, non è una notizia banale”.