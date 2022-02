Convegno annuale AIDEN – Associazione Italiana di Diritto dell’Energia: L’attuazione dell’European Green Deal

L’Associazione Italiana di Diritto dell’Energia, ha organizzato un webinar, quest’oggi dalle 10.45 alle 17.30, sui diritti e doveri circa l’attuazione dell’European Green Deal. Un panel di esperti – non solo giuristi ma anche economisti – particolarmente autorevoli e competenti, tratteranno il tema del Green Deal sotto vari aspetti.

L’attuazione del Green Deal europeo è notoriamente destinata ad incidere in modo rilevante sul settore dell’energia. Come emerge chiaramente anche dal Pacchetto Fit for 55, allo scopo di conseguire gli obiettivi fissati per il 2030 e il 2050 nuove regole saranno introdotte sia per accelerare la realizzazione di impianti FER, di interventi di efficientamento energetico e di siti di cattura e stoccaggio del carbonio, sia per ridurre le emissioni da fonti convenzionali.

Gli sviluppi tecnologici e le dinamiche di mercato che le nuove discipline dovrebbero promuovere porranno a loro volta complessi problemi di regolamentazione. Si apre quindi una fase di grandi cambiamenti, su cui è necessario che anche i giuristi inizino a riflettere in modo sistematico e interdisciplinare.

I mercati dell’energia e le imprese sono alle prese con uno scenario complesso per la definizione di un nuovo assetto ‘post-pandemia’.

I temi del webinar saranno trattati secondo il diario seguente:

10.45 · SALUTI

Nicola Monti, CEO Edison S.p.A.

Marinella De Focatiis, Segretario di AIDEN, Senior legal counsel Edison S.p.A.

11.00 · RELAZIONE INTRODUTTIVA

Piergiuseppe Biandrino, Presidente di AIDEN e Executive Vice – President Legal and Corporate Affairs and General Counsel Edison S.p.A.

11.15 · I SESSIONE

I TEMI GENERALI E QUELLI ORGANIZZATIVI

La Green Industrial Policy e il mercato dell’energia: il ruolo delle istituzioni

Eugenio Bruti Liberati, Ordinario di Diritto Amministrativo, Università del Piemonte Orientale



Le imprese energetiche e la sostenibilità ambientale, sociale ed economica

Marco Fortis, Professore di Economia Industriale e Commercio Estero dell’Università Cattolica

L’impatto del Green Deal sulla governance europea: l’espansione del ruolo di coordinamento della

Commissione e il ruolo degli Stati membri

Filippo Donati, Ordinario di Diritto Costituzionale, Università di Firenze

La governance nazionale: la nuova organizzazione ministeriale e il riparto di competenze tra Stato e regioni Marcello Clarich, Ordinario di Diritto Amministrativo,Università la Sapienza

15.00 · II SESSIONE

GLI STRUMENTI di INTERVENTO

Le politiche di incentivazione

Carlo Scarpa, Ordinario di Economia Politica, Università di Brescia



Le procedure autorizzative per le fonti rinnovabili di energia e il rapporto tra obiettivi di decarbonizzazione e la tutela di altri interessi pubblici

Bruno Tonoletti, Ordinario di Diritto Amministrativo, Università degli Studi di Pavia



Le procedure di valutazione ambientale per gli impianti che utilizzano fonti convenzionali di energia

Aldo Travi, Ordinario di Diritto Amministrativo, Università Cattolica di Milano – Vicepresidente di AIDEN

Green Deal e rete unica europea

Pippo Ranci e Alberto Pototschnig, (PR) Advisor, Florence School of Regulation, Istituto Universitario Europeo, Firenze, (AP) Deputy Director FSR, EUI e Direttore, DFC Economics

Transizione energetica ed innovazione. Il caso dell’idrogeno

Laura Villani, Managing Director and Partner, Leader of the Energy Practice for Italy, Greece, Turkey and Israel Boston Consulting Group

17.00 · CONCLUSIONI Jorge Vasconcelos, Presidente di NEWES, New Energy Solutions, Professore dell’Università di Lisbona, Presidente Onorario di AIDEN



Il ministro per la Transizione Ecologica, Prof. Roberto Cingolani, ultimamente ha dichiarato “ Entro il 2030 dobbiamo raddoppiare le nostre fonti di energia rinnovabili”, ma “una transizione giusta deve essere sostenibile sul piano ambientale come su quello sociale”.

