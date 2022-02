Sail’Solutions: scoprendo i professionisti del rigging

Fano (PU) – Noto ai più per le alberature e i service eseguiti nell’universo maxi, Sail’Solutions-RigPro Italy rappresenta la soluzione universale per quanti necessitano di una consulenza, di una manutenzione o di un upgrade relativo al rig della propria imbarcazione a vela.

Una soluzione che conta sui quasi trent’anni di esperienza di Francesco Pizzuto, già socio di Velamania e rigger di BMW Oracle Racing nella vincente campagna di America’s Cup del 2010, e sulle professionalità di un team eterogeneo, capace di intervenire in ogni angolo del territorio nazionale con rapidità ed efficienza.

Una storia, quella di Sail’Solutions-RigPro Italy iniziata nel 2014 quando, già partner di Southern Spars, la società di Francesco Pizzuto è entrata a far parte del network RigPro, fornitore globale di servizi di rigging e di soluzioni tecniche all’avanguardia per qualsiasi tipo di imbarcazione a vela. Una collaborazione che ha reso Sail’Solutions-RigPro Italy concessionario esclusivo di marchi leader come la citata Southern Spars, Hall Spars e Future Fibres.

“Progetti come il Solaris 111, l’Advanced 80 o il Vismara/Mylius 64 sono stati senza dubbio affascinanti e sono stati utili per farci conoscere ed apprezzare nel variegato universo degli appassionati, ma la nostra attività è molto più articolata ed è fatta di centinaia di piccoli e grandi interventi su barche che partono dai nove metri di lunghezza, di un costante rapporto con la clientela, che da noi sa di poter trovare la soluzione migliore – spiga Francesco Pizzuto dalla sede sita presso il Marina di Fano – Soluzione che sovente ci rendiamo conto essere non tanto un pezzo di ricambio, un albero o un boma nuovo, ma molto più semplicemente un consiglio, una consulenza utile ad ottimizzare ciò di cui già si dispone”.

“Da sempre sono stato uno dei massimi sostenitori della collaborazione tra realtà operanti nello stesso settore e muovendomi in quest’ottica ho sempre cercato di avviare partnership con chi potesse rendere unico e potenziare la gamma di servizi offerti” conclude Francesco Pizzuto, noto ai più come Il Gabibbo.

Come detto, Sail’Solutions-RigPro Italy conta su un team affiatato, ogni componente del quale agisce come un diverso accessorio di un coltellino multifunzione. A oggi, oltre a Francesco Pizzuto, ne fanno parte Elisa Simoncini (reparto vendite), Patrick Pollidori (reparto tecnico), Fabrizio Lisco (project manager e rigger), già rigger di Luna Rossa Prada Pirelli Team in occasione dell’ultima America’s Cup, Alessio Zucchi (project manager e service) e Luca Pizzuto (amministrazione/media).