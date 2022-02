CIRCOLO DELLA VELA BARI: LE SQUADRE ILCA GIÀ IN VETTA ALLE CLASSIFICHE INTERZONALI

Due giorni di regate per la prima giornata del campionato interzonale Laser a Taranto. Il vento leggerissimo della prima giornata ha permesso una sola prova per tutte le classi mentre la brezza leggermente più sostenuta del secondo giorno ha consentito di portare a termine ben tre prove.

Ottimo il debutto di Gabriele Amodio in Ilca 6 e di tutta la squadra che ha conquistato l’intero podio sbaragliando tutti gli altri 21 partecipanti. Primo posto assoluto proprio per Amodio, primo anche in U19; secondo per Gabriele Porcelli, anche lui new entry nella squadra Ilca, ma con alle spalle stagioni più che radiose in Optimist e in 29er, sempre con i colori biancorossi; e terzo per Paolo Pettini Bonomo. Non si è fatto cogliere impreparato nemmeno Alessandro Maravalle, al suo debutto nella classe olimpica. Il giovane atleta del Circolo della Vela di Bari ha infatti conquistato il primo posto assoluto e il primo posto U21 tra i sedici partecipanti Ilca7. Sempre in questa classe terzo posto assoluto per Giampiero Menza, che ha conquistato anche il primo posto tra i Master.

Importante anche il debutto di tutti gli altri ragazzi della squadra condotta dal tecnico Riccardo Sangiuliano. Tra gli Ilca4, accompagnati invece, dall’istruttore Luca Bergamasco, oltre a Francesco Carlo Semeraro, secondo U16 tra i 44 partecipanti alla regata, a Taranto ci sono stati infatti altri cinque ragazzi alla primissima esperienza. Una prova importante anche per loro che hanno dimostrato da subito di aver un forte entusiasmo e tanta voglia di imparare e crescere.