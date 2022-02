ROYAL CARIBBEAN INTERNATIONAL RICONOSCIUTA UFFICIALMENTE COME COMPAGNIA CERTIFICATA “PRIDE 365”

Il brand crocieristico ha ricevuto la certificazione da InterPride

Milano– Royal Caribbean International annuncia di essere stata certificata da Pride 365, partner di InterPride, realtà che riunisce le organizzazioni Pride di tutto il mondo, nonché le reti Pride regionali, nazionali e locali.

Il sigillo Pride 365 riconosce l’impegno di Royal Caribbean a sostenere pubblicamente nel corso di tutto l’anno e non soltanto nel periodo dei Pride la comunità LGBT+, trattando i propri dipendenti, ospiti e membri dell’equipaggio LGBT+ con dignità e rispetto e creando luoghi di lavoro realmente inclusivi.

Come parte del processo di valutazione, Royal Caribbean ha garantito di svolgere un ruolo attivo nel perseguire costantemente una maggiore inclusività negli ambienti lavorativi e presso le comunità con le quali opera: l’obiettivo è, infatti, quello di andare oltre un’inclusività meramente formale, stabilendo le condizioni e le direttive comportamentali funzionali al creare una reale equità per la comunità LGBT+.

Le navi di Royal Caribbean navigano in tutto il mondo e il marchio è orgoglioso di offrire esperienze divertenti e innovative, capaci di evocare ricordi indimenticabili per gli ospiti di ogni età, genere e orientamento sessuale.

Ben Bouldin, vicepresidente EMEA di Royal Caribbean International commenta: “In qualità di realtà attiva nella creazione di vacanze, il nostro obiettivo è quello di far sorridere gli ospiti 365 giorni all’anno. Crediamo che le nostre differenze ci rendano più forti e che dipendenti felici rendano felici gli ospiti e che la felicità derivi dalla libertà di essere fedeli a sé stessi senza riserve, sia sul posto di lavoro sia in vacanza. Per questo riconosciamo ufficialmente il nostro intento di creare un ambiente di lavoro basato sulla fiducia, che accolga le opinioni di tutti e in cui i dipendenti si sentano a loro agio: un ambiente a cui tutti sentano davvero di appartenere”.

Jack Mizel, CEO di Pride 365 ha dichiarato: “Diamo il benvenuto a Royal Caribbean International e ci congratuliamo con la compagnia di crociera per i risultati ottenuti fino a oggi, lavorando per promuovere l’inclusività nei luoghi di lavoro. Fin dalle prime interazioni, è stato davvero chiaro che Royal Caribbean International è concretamente impegnata nel creare un ambiente di lavoro in cui le molteplicità delle attitudini e delle opinioni sono benvenute e positivamente incoraggiate”.

Royal Caribbean International da oltre 50 anni è leader nella creazione di esperienze di vacanza e vanta una flotta con le navi più grandi e sorprendenti del mondo, tra cui Wonder of the Seas, il cui varo ufficiale è previsto per la primavera del 2022.

Informazioni su Royal Caribbean International

Royal Caribbean International di proprietà di Royal Caribbean Group (RCL), offre innovazione in mare da più di 50 anni. Le sue classi di navi sono autentiche meraviglie architettoniche, dotate delle tecnologie più all’avanguardia e capaci di rispondere alle esigenze dei viaggiatori contemporanei che a bordo desiderano vivere una vasta gamma di esperienze. La linea di crociera è costantemente impegnata nell’innovare la propria offerta con itinerari verso 240 destinazioni, in 61 paesi di 6 continenti, compresa la propria isola privata alle Bahamas, Perfect Day at CocoCay, la prima della Perfect Day Island Collection.

I media possono restare costantemente aggiornati anche attraverso il canale di Twitter @RoyalCaribPR e accedendo a RoyalCaribbeanPressCenter.com.

Per ulteriori informazioni o per effettuare prenotazioni, i viaggiatori possono contattare i loro consulenti di viaggio di riferimento o consultare il sito RoyalCaribbean.com.

Informazioni su Pride 365

Il Pride 365 Seal of Approval è una certificazione ufficiale che viene concessa quando un’organizzazione o un’azienda raggiunge una soglia minima rispetto ad alcuni parametri prestabiliti e si impegna a ottenere obiettivi dimostrabili nei confronti della comunità LGBT+. Essere certificati mette in luce il lavoro intrapreso dalle Risorse Umane per promuovere l’equità e l’inclusività. In collaborazione con Interpride, la certificazione è stata lanciata in occasione World Pride, Stone Wall 50 di New York, a luglio del 2019.

Per maggiori informazioni su Pride 365: www.pride365.world (http://www.pride365.world)