Nasce il “Manifesto della Sostenibilità” per la classe RS21

È la prima iniziativa del genere nel mondo della vela

Ancora prima di mollare gli ormeggi in vista della nuova stagione agonistica la classe velica RS21 scende ancora in campo per affermare il proprio impegno a favore della sostenibilità ambientale e dei valori dello sport. Lo fa stilando il “Manifesto della Sostenibilità”.

Il “Manifesto della Sostenibilità” (Regatare in modo Sostenibile) si sviluppa su sette punti chiave: a partire dal rispetto per il mare, all’uso degli elementi naturali, la vela inclusiva e la sua promozione, la cultura marinara, il rispetto degli avversari e la scelta di sponsor e partner sostenibili.

Un documento unico nel suo genere che vede impegnata tutta la classe nella sua divulgazione sia durante tutta la stagione della RS21 Cup Yamamay che negli eventi che si susseguiranno durante l’anno.

«Quando abbiamo deciso di redigere questo documento – spiega Davide Casetti presidente della classe RS21 – il nostro pensiero era quello di capitalizzare i principi di sostenibilità che ispirano la nostra classe sin dall’inizio di questa avventura un anno fa. Mettere nero su bianco concetti semplici ma significativi in modo da coinvolgere in primis i nostri armatori ma anche con la speranza di andare oltre nell’ambito della vela nazionale in un ruolo di apripista pensando al futuro».

La sostenibilità del resto è un cavallo di battaglia della classe RS21 – decollata in Italia nel 2021 – con già interessanti riscontri.

«La nostra sensibilità verso l’ambiente – prosegue Casetti – ha fatto sì che molti sponsor si siano avvicinati, mettendoci in condizione di dovere effettuare una sorta di selezione sulla base delle reali attività di sostenibilità di chi si propone. Ma non solo, alcune società ci hanno chiesto di poter effettuare eventi aziendali sostenibili con le nostre barche. Questo sta a significare che i concetti che portiamo avanti, e che ora mettiamo per scritto sul “Manifesto di Sostenibilità”, non solo fanno bene all’ambiente ma, alla lunga, pagano».

In sintesi ed in stretto ordine alfabetico questi sono partner ecosostenibili per la stagione 2022 targata RS21 Cup Yamamay: Biova Beer, Guglielmi Rubinetterie, Hotel Serena Cortina, One Ocean Foundation, Rivelami, Up2You e Yamamay.

La Rs21 Cup Yamamay 2022 prevede 5 Acts in altrettante tappe: Porto Ercole (1/3 aprile), Sanremo (13-15 maggio), Rimini (10-12 giugno), Malcesine (29- 31 luglio) con atto conclusivo dal 30 settembre al 2 ottobre a Puntaldia in Gallura dove verrà assegnato il titolo italiano.

Ecco in sintesi i sette punti del “Manifesto di Sostenibilità”

(https://www.rs21italianclass.org/_files/ugd/812873_338b21d678d04133a7e8c2aff5eebca7.pdf)

REGATARE IN MODO SOSTENIBLE