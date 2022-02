Lo storico circolo si prepara ad ospitare sabato 26 e domenica 27 febbraio 12 equipaggi, italiani ed internazionali, che si sfideranno a bordo della flotta sociale SB20 in una serie di suggestive regate

Venezia-Tutto è pronto per la prima edizione della Venice Invitational Carnival Race. La regata ad invito, organizzata dalla Compagnia della Vela, che inaugurerà durante l’ultimo fine settimana del Carnevale di Venezia la stagione velica 2022 in Laguna.

Due giorni di regate, 26 e 27 febbraio, brevi ed intense, durante le quali la classifica cambierà dopo ogni prova e alla fine delle quali ogni team avrà sfidato tutti gli altri in percorsi a bastone, da 15 minuti circa ciascuno, con arbitraggio in acqua, per risolvere direttamente lì qualsiasi protesta. Un format rapido e dinamico, in cui verrà esaltata la tecnica e la tattica dei velisti in acqua.

12 sono gli equipaggi, formati da 3 o 4 regatanti ciascuno, che si sfideranno a bordo della flotta sociale SB20 messa a disposizione dalla CDV. Alcuni dei più importanti circoli italiani ed internazionali, come Yacht Club Italiano, Yacht Club Adriaco, Yacht Club Sanremo, Yacht Club Rimini, Canottieri Garda Salò, manderanno in rappresentanza alcuni tra i loro migliori atleti, tra cui ex olimpici (Fraser Brown, Francesco “Checco” Ivaldi e George Leonchuk – argento olimpico ad Atene 2004) e di consolidata competitività ed esperienza (Ilaria Paternoster, Alberto Leghissa, Andrea Bussani e Pietro Corbucci).

Il campo di regata sarà posizionato lungo il Canale dell’Orfano, a pochi minuti di distanza dal bacino San Marco e con la città di Venezia in festa sullo sfondo.

Il programma dell’evento prevede un iniziale cocktail di benvenuto agli equipaggi venerdì 25 febbraio presso la Sede Storica della Compagnia della Vela in Piazza San Marco, cui seguirà un tour per la città alla scoperta del Carnevale. Il primo segnale d’avviso di partenza delle regate verrà dato sabato 26 febbraio alle ore 10:30. Le regate proseguiranno anche domenica per concludersi con la premiazione alle ore 17:00 presso la Sede Nautica di San Giorgio della Compagnia della Vela. Sabato sera gli equipaggi saranno invitati dal Comune di Venezia ad assistere allo spettacolo Remember The Future Nebula Solaris presso l’Arsenale di Venezia.

La manifestazione è stata resa possibile anche grazie al contributo di VELA SpA, Ropeye, Dogal, Select Aperitivo e Casa Roma Perruzzet.