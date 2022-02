Save the date: tutta l’altura 2022 a Caorle

Aperte le iscrizioni alle regate offshore del Circolo Nautico Santa Margherita

La rotta offshore è tracciata: da oggi sono aperte le iscrizioni alle regate organizzate dal Circolo Nautico Santa Margherita di Caorle, tra aprile e ottobre, lungo il Mar Adriatico sempre generoso di percorsi tecnici e scenari indimenticabili.

On-line i bandi 2022 delle regate che compongono il Trofeo Caorle X2 XTutti: La Ottanta (9-10 aprile), La Duecento (29 aprile-1 maggio), La Cinquecento Trofeo Pellegrini (28 maggio-4 giugno) e La Cinquanta (22-23 ottobre).

Il Trofeo, giunto all’ottava edizione, offre un percorso di circa 830 miglia con rotte costiere e offshore più impegnative, che consentono a tutti di cimentarsi con le emozioni che regala una competizione alturiera.

A fare da apripista come ormai tradizione sarà il 9 e 10 aprile La Ottanta, sulla rotta Caorle-Grado-Pirano, aperta sia ad imbarcazioni stazzate sia per quelle che sceglieranno di correre in Libera, nelle categorie X2 e XTutti.

La stagione offshore proseguirà con la ventottesima edizione de La Duecento organizzata dal 29 aprile al 1 maggio con la partnership di Viteria2000 -azienda all’avanguardia nella fornitura di materiali per la cantieristica navale- lungo la rotta Caorle-Grado-Sansego e ritorno.

La Duecento si correrà nelle categorie X2 e Xtutti, con coefficiente 2.0 ai fini della classifica del Campionato Italiano Offshore FIV, in ORC, IRC o MOCRA, compenso riservato ai multiscafi da sempre presenza fissa alla regata.

Dal 28 maggio al 4 giugno largo alla tradizione con la quarantottesima edizione della classicissima La Cinquecento Trofeo Pellegrini, che anche quest’anno avrà al suo fianco in qualità di Title Sponsor, Pellegrini Impresa di Costruzioni, azienda specializzata nel settore dell’edilizia industriale e civile.

La prima regata in doppio del Mediterraneo, che si disputa ininterrottamente dal 1975, porterà gli equipaggi da Caorle alle Isole Tremiti, passando per l’isola croata di Sansego: un percorso che in quasi mezzo secolo di vita ha messo alla prova campioni, marinai e semplici appassionati, rivelandosi sempre tecnico, affascinante, impegnativo.

Technical Partner 2022 delle regate La Duecento e La Cinquecento è Murphy&Nye, brand storico di abbigliamento legato sin dalle sue origini al mondo della vela, da sempre attivo su tutte le più importanti manifestazioni sportive internazionali del settore.

“Il percorso offshore offerto dal Trofeo Caorle X2 XTutti porta a regatare nelle acque adriatiche ogni anno oltre 200 imbarcazioni, che rappresentano per noi uno stimolo per continuare a crescere e migliorare nell’organizzazione delle nostre manifestazioni.” dichiara Gian Alberto Marcorin, Presidente CNSM “Anche quest’anno, in collaborazione con i nostri partner istituzionali stiamo lavorando per offrire ai partecipanti un assaggio dell’ospitalità e delle peculiarità del nostro borgo marinaro, che vanta una grande tradizione nell’accoglienza.”.

La chiusura di stagione sarà affidata a La Cinquanta, la più veloce delle regate del Trofeo, che si disputerà il 22 e 23 ottobre sulla rotta Caorle-Lignano-Grado.

Al termine della manifestazione, verranno proclamati i vincitori del Trofeo Caorle X2 XTutti con il computo dei migliori risultati ottenuti in almeno tre delle regate a calendario CNSM.

I vincitori assoluti dell’edizione 2022 saranno premiati con un esclusivo orologio realizzato da Venezianico, giovane maison italiana che realizza segnatempo iconici, combinando i migliori know-how dei principali distretti manifatturieri di tutto il mondo.

Le regate 2022 sono supportate dal Comune di Caorle e godono della partnership di Trim per le previsioni meteo, Cantina Colli del Soligo, produttrice di pregiati vini con cui brindare alle vittorie, Antal, produttore di attrezzatura di coperta per barche a vela, Upwind by Aurora che ricicla vele usate per dare loro nuova vita, Wind Design veleria, Om Ravenna, Dial Bevande.

Per la logistica il CNSM si affiderà alla Darsena dell’Orologio, che offrirà gli ormeggi in occasione delle regate, con la possibilità di contare anche sull’ospitalità di Marina Sant’Andrea per le imbarcazioni con pescaggio superiore ai 3 metri.

Bandi e moduli d’iscrizione: cnsm.org.

Per aggiornamenti foto e novità: pagina Facebook e Instagram Circolo Nautico Santa Margherita.

FOTO regate 2021: A. Carloni/CNSM