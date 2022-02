Incendio Euroferry Olympia, le vittime salgono a otto

Astakos/Platygiali. Siamo giunti al nono giorno dall’incendio occorso alla ro-ro/pax ‘Euroferry Olympia’ della Grimaldi Lines, a circa nove miglia dalla costa settentrionale dell’Isola greca di Corfù.

Continuano le indagini e le ricerche dei Vigili del Fuoco di EMAK nei garage della nave per rintracciare i conducenti dei tir dispersi. Ieri sera sono stati ritrovati e recuperati altri tre corpi, portando a otto il numero dei morti; mentre altre tre persone risultano ancora disperse.

Questa mattina sono state trasportate attrezzature speciali da Atene, per consentire ai Vigili del Fuoco di far uscire il monossido di carbonio intrappolato nel primo garage e per rimuovere i veicoli bruciati.