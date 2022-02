Euroferry Olympia: è’ in corso l’operazione antincendio

Astakos/ Platygiali. È in corso l’operazione antincendio che si è ri-alimentato all’interno del secondo garage per autovetture del traghetto Euroferry Olympia, ormeggiato nel porto di Astakos, dopo l’apertura del portellone. Più squadre dei Vigili del Fuoco, un veicolo con scala, sono coinvolte nell’estinzione dell’incendio, mentre l’acqua viene lanciata sulla parete esterna della nave per ridurre le alte temperature che ancora esistono all’interno. Al momento, ora locale 17.00, c’è fumo intenso, mentre solo quando tutti gli incendi saranno completamente spenti e l’aria all’interno sarà pulita, inizierà il traino di camion e veicoli.