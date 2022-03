NOTARO TEAM NEL CAMPIONATO ITALIANO E MONDO 2022 j/70 CON WOLTERS KLUWER

WOLTERS KLUWER RINNOVA LA SPONSORSHIP DI LUCA DOMENICI E NOTARO TEAM NEL CAMPIONATO VELICO J/70 ITALIAN CLASS CUP 2022 E NEL CAMPIONATO DEL MONDO 2022

Milano– Wolters Kluwer, leader nello sviluppo e commercializzazione di soluzioni editoriali, software e servizi per il settore legale, notarile, fiscale, del lavoro e compliance per liberi professionisti, aziende e Pubblica Amministrazione, rinnova la partnership con Luca Domenici, notaio, timoniere talentuoso ed armatore romano, sponsorizzando anche nel 2022 il “Notaro Team” nella J/70 Italian Class Cup e nella partecipazione al Campionato del Mondo della classe J/70, in programma a Montecarlo dal 14 – 22 ottobre. Notaro Team gareggerà dunque anche quest’anno con i colori di Wolters Kluwer e NotaioNext, la soluzione digitale in Cloud che rivoluziona gli standard gestionali del mondo notarile.

Per quanto riguarda la J/70 Italian Class 2022, il calendario delle regate si aprirà a Punta Ala, dal 22 al 24 aprile; la seconda tappa sarà invece ad Alassio, dal 20 al 22 maggio e proseguirà poi a Rimini (17-19 giugno) e a Riva del Garda (15-17 luglio). In autunno, “Notaro Team”, sarà inoltre protagonista a Montecarlo nell’ambito del Campionato del Mondo della classe J/70 organizzato dallo Yacht Club di Monaco.

“Sono davvero entusiasta di poter iniziare la preparazione in vista del Campionato Mondiale J70 di Montecarlo, dove ho già vinto il Campionato Europeo nel 2015, – commenta il notaio Luca Domenici – e sono lieto di poter regatare per il Campionato del Mondo ancora una volta con Wolters Kluwer Italia, NotaioNext e con il calore immancabile della mia amata famiglia. Quest’anno avrò inoltre l’onore di avere a bordo dei pluricampioni, quali Pietro Sibello, randista di Luna Rossa all’ultima Coppa America, e Lorenzo Bressani, talentuoso tattico di livello nazionale ed internazionale nonché il mio tailer Michele Mennuti e a prua Elena Paolucci”.

“Siamo orgogliosi di sostenere anche quest’anno Luca Domenici e il suo Notaro Team. L’esperienza dello scorso anno ci ha riservato molte soddisfazioni e quest’anno abbiamo una grande opportunità in più, ovvero poter partecipare al campionato del Mondo di Montecarlo – dichiara Giuseppe Muscio, Marketing Manager Legal Software di Wolters Kluwer Italia. – Questi anni in cui abbiamo vissuto le sfide al mare e le vittorie di Notaro Team ci hanno fatto capire quanto questo sport condivida lo spirito che anima da sempre Wolters Kluwer. Per sviluppare soluzioni gestionali che consentono di prendere decisioni con velocità e sicurezza, come in mare, è necessario essere efficienti, sapere ascoltare il proprio equipaggio e supportarlo in tutti i momenti di regata”.

Per i notai, infatti, Wolters Kluwer ha sviluppato NotaioNext, la soluzione digitale in Cloud che rivoluziona gli standard gestionali del mondo notarile, che si caratterizza per la semplicità di utilizzo, l’innovazione e l’ampia copertura funzionale che facilità il lavoro del notaio, promuovendo una stretta ed efficace collaborazione tra i professionisti di studio. Una soluzione che guida i notai nel futuro sempre più interconnesso della rivoluzione digitale 4.0.