MIRABAUD DIVENTA MAIN SPONSOR DI ANAËLLE PATTUSCH, LA PIU’ GIOVANE VELISTA SVIZZERA A CIMENTARSI IN UNA REGATA OCEANICA IN SOLITARIA

Ginevra– In occasione della Giornata internazionale della donna, Mirabaud ha annunciato di aver stretto una nuova partnership con Anaëlle Pattusch, giovane velista svizzera di 19 anni. Pattusch tenterà di attraversare l’Atlantico in solitaria e senza assistenza nella competizione “Mini Transat”, la cui prima tappa partirà nel settembre 2023. Anaëlle Pattusch affronterà la sfida per diventare la più giovane navigatrice svizzera ad attraversare l’Atlantico in solitaria a soli 20 anni. Sostenuta in questa iniziativa dai colleghi velisti svizzeri Justine Mettraux, Alan Roura, Valentin Gautier e Simon Koster, la giovane sportiva fa parte di una generazione emergente di velisti svizzeri d’altura, sia uomini che donne.

Originaria della città svizzera di Versoix e appassionata di vela fin dalla prima infanzia, Anaëlle Pattusch ha deciso, di sua iniziativa, di iniziare la preparazione della Mini Transat – una gara offshore in solitaria di 4.050 miglia nautiche (7.500 chilometri) da Les Sables-d’Olonne, in Francia, a Santa Cruz de La Palma, nelle Isole Canarie, per la prima tappa, e da Santa Cruz de La Palma a Saint François a Guadalupe per la traversata principale. Questa gara, che rappresenta un rito di passaggio, è una delle pietre miliari nella carriera degli sportivi di alto livello che aspirano a diventare velisti d’altura professionisti. La Mini Transat è una gara in solitaria sulla più piccola delle barche d’altura Mini (21 piedi), senza assistenza a bordo o mezzi di comunicazione con la terraferma (nessuna indicazione meteo via satellite, computer o telefono).

In qualità di Main Sponsor, Mirabaud si occupa di coprire costi e manutenzione della barca, così come la preparazione atletica, mentale e tecnica di Anaëlle, che entrerà a tempo pieno nel centro di gara di Lorient Grand Large, in Bretagna, alla fine del prossimo giugno, una volta terminati con successo gli studi secondari.

“Sono estremamente grata a Mirabaud per il loro sostegno e la loro fiducia. Ho intenzione di realizzare il mio sogno d’infanzia di attraversare l’Atlantico in solitaria. Questa gara è una sfida personale che unisce il desiderio di eccellere e l’ambizione di entrare a far parte del mondo esclusivo delle regate d’alto mare. La maggior parte dei migliori velisti ha lanciato la propria carriera nella Mini Transat. Se vuoi diventare una velista professionista si tratta di un rito di passaggio “, spiega Anaëlle Pattusch.

“Siamo felici di sostenere Anaëlle Pattusch, giovane e talentuosa navigatrice all’inizio della sua carriera sportiva. Ci sono ancora troppo poche donne in questa disciplina (meno del 10%) e attraverso questa sponsorizzazione, speriamo anche di incoraggiare le carriere femminili in questo sport” dichiara Nicolas Mirabaud, Managing Partner di Mirabaud. “Sponsorizzare Anaëlle è stata per noi una scelta naturale, poiché i suoi valori – come la passione, l’indipendenza e, naturalmente, lo spirito d’intraprendenza – rispecchiano i nostri. Non vediamo l’ora di accompagnarla in questo viaggio nei prossimi due anni fino alla Mini Transat del 2023”, aggiunge Mirabaud.

La barca

Anaëlle Pattusch attraverserà l’Oceano Atlantico su una barca Pogo 3, un 21 piedi da regata d’altura progettato dall’architetto navale Guillaume Verdier e costruito nel cantiere navale Pogo Structures in Bretagna. Si tratta di una delle migliori barche della classe Mini, un’imbarcazione di serie che ha dimostrato le proprie qualità nelle regate d’altura e in particolare nella Mini Transat.

Preparazione

Per affrontare questa sfida sono necessari due anni di intensa preparazione nel centro di eccellenza di Lorient Grand Large per le regate d’altura, situato nel cuore della Sailing Valley di Lorient. Questa scuola accompagna skipper di varie categorie nei loro progetti di preparazione per le regate d’altura, dall’allenamento alla preparazione mentale, ai corsi in acqua, ecc.

Per qualificarsi e partecipare alla Mini Transat 2023, Anaëlle dovrà navigare 1.000 miglia nautiche non in regata, in solitaria, su una rotta prestabilita verso l’Irlanda e un minimo di 1.500 miglia in regata a bordo del suo Mini “Flash le 1042”. Questi criteri di selezione assicurano la sicurezza dei velisti ponendo un forte accento sull’esperienza, data la natura solitaria dell’impresa di Anaëlle.

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito di Anaëlle: www.anaelle-minitransat.com

Mirabaud e la vela

Più di un semplice sport, la vela è in grado di riunire persone di talento intorno a obiettivi comuni. In perfetta sintonia con il proprio ambito di attività, Mirabaud è orgogliosa di associare il proprio nome e la propria immagine ai velisti e alle loro imprese eccezionali. Mirabaud sponsorizza diversi eventi e riconoscimenti nel mondo della vela, tra cui la famosa regata Bol d’Or Mirabaud, che porta il nome Mirabaud dal 2007.

Il Gruppo Mirabaud

Il Gruppo Mirabaud è stato fondato a Ginevra nel 1819. Grazie ai suoi valori fondamentali di Indipendenza, Convinzione, Responsabilità e Passione, negli anni si è sviluppato sino alla sua attuale realtà di Gruppo internazionale che offre ai propri clienti servizi finanziari e di consulenza personalizzati in diverse aree di attività. Fra le sue competenze vi sono quelle relative al Wealth Management (gestione di portafogli, servizi di consulenza in materia di investimenti e servizi per asset manager indipendenti), Asset Management (gestione di patrimoni istituzionali, servizi di gestione e distribuzione di fondi) e di grande specializzazione in servizi di Corporate Finance (ricerca azionaria, consulenza aziendale, mercati dei capitali ed esecuzione).

Mirabaud ha da sempre un forte focus sulla responsabilità e sulla sostenibilità. Ciò si riflette nella sua interazione con i clienti, i dipendenti e la società in generale. Firmataria dei Principi di Investimento Responsabile delle Nazioni Unite (PRI) dal 2010, Mirabaud vanta il rating più elevato in questo campo grazie alla sua governance e alla sua strategia globale di impegno.

Con un organico di circa 700 persone, il Gruppo ha uffici in Svizzera (Ginevra, Basilea e Zurigo), Europa (Londra, Lussemburgo Parigi, Madrid, Barcellona, Valencia, Siviglia) e nel resto del mondo (Montreal, Dubai, Abu Dhabi, Montevideo e San Paolo).