Successo italiano nel Principato di Monaco nella classe RS21

“Beydon Freedom” di Gianluca Grisoli a segno nella Primo Cup

Nell’attesa dell’inizio ufficiale della stagione, con la prima tappa della RS21 Cup Yamamay – in programma dall’1 al 3 arile a Porto Ercole -, alcuni armatori della flotta italiana della classe RS21 si sono dati appuntamento nel Principato di Monaco per la 38^ edizione della “Primo Cup – Trofeo Credit Suisse”. In regata ben quattordici nazioni, 400 velisti e quattro classi (J/70, Smeralda 888, RS21 e Longtze Premier).

E nella classe RS21 il successo è andato ad una barca italiana, “Beyond Freedom” di Gianluca Grisoli (Circolo Nautico Alassio) già protagonista della stagione 2021 e dominatore a Montecarlo con tre successi parziali ed un secondo posto. Seconda piazza per un’altra barca azzurra, “Gioia” di Carlo Brenco, con in equipaggio Branko Brcin, a segno in due prove. Terzo gradino del podio per il norvegese Jotein Aker, con “Team Lanekassen”, lontano però dall’accoppiata italiana.

Alla Primo Cup hanno regatato in undici barche della classe RS21 provenienti oltre che dall’Italia anche da Norvegia, Germania, Inghilterra e Olanda.

Ma ecco la classifica della Primo Cup al meglio delle cinque prove con uno scarto: 1. “Beyond Freedom” (Gianluca Grisoli – Cnam Alassio Ita – 1/1/9/1/2 i piazzamenti); 2. “Gioia” (Carlo Brenco – Fraglia Vela Malcesine Ita – 7/3/1/2/1); 3. “Team Lanekassen” (Jostein Aker – Rs Sailing Norway Nor – 4/676/4/3); 4. “Frizzo” (Stefano Righini – Compagnia della Vela Venezia Ita – 8/10/3/5/4); 5. “Hilde” (Julius Hornung – Norddeutscher Regattaverein Ger – 6/4/10/3/7); 6. “Rs France” (Nico Honor – Sn Larmor Plage – Gbr – 3/2/7/10/9); 7. “Team Dark & Stormy” (Liam Willis – Lymington Town Sc Gbr – 9/5/2/6/8); 8. “Pobeda Tris” (Marco Frigerio – Società Canottieri Lecco Ita – 2/9/8/8/5); 9. “JM” (Fabio Montefusco – Cn Marina di Lobra Ita – 10/775/7/10); 10. “Code Zero Sailing Tea” (Vincenzo Liberati (Yc Sanbenedettese Ita – 5/8711/Ocs/6); 11. “Refiki” (Michiel Geerlin – Braasememeer Hollanda Ned – 11/11/4/9/11).

L’appuntamento è ora per la “Rs21 Cup Yamamay 2022” ormai alle porte e che prevede 5 Acts in altrettante tappe: Porto Ercole (1/3 aprile), Sanremo (13-15 maggio), Rimini (10-12 giugno), Malcesine (29- 31 luglio) con atto conclusivo dal 30 settembre al 2 ottobre a Puntaldia in Gallura dove verrà assegnato il titolo italiano.