“COPPA DEI CAMPIONI” 4^ Edizione 2022 Trofeo Italia Yachts

CAMPIONATO ZONALE D’ALTURA 28^ Edizione 2022

Trofeo don Ferdinando Capece Minutolo

SAVE THE DATE – CONFERENZA STAMPA

23 MARZO, ORE 11 – CASTELLO CARLO V – MONOPOLI

Mercoledì 23 marzo alle ore 11 al Castello Carlo V di Monopoli è in programma la conferenza stampa di presentazione della IV edizione della Coppa dei Campioni, associata al Campionato Vela d’Altura della VIII Zona FIV – – Trofeo Italia Yachts, la sfida tra i migliori equipaggi di altura promossa dalla Federazione Italiana Vela – VIII Zona (FIV _ VIII Zona). Si tratta della più importante manifestazione di vela d’altura della Federazione zonale pugliese nata grazie al trentennale impegno dei suoi soci e ai risultati degli atleti pugliesi di vela d’altura nel mondo.

Valida per la qualificazione al Campionato Italiano Assoluto di Altura e al Trofeo Armatore dell’Anno 2022 – UVAI, nonché per la 28esima edizione del Campionato Zonale d’Altura Pugliese – Trofeo don Ferdinando Capece Minutolo, la manifestazione sportiva è in programma dal 31 marzo al 3 aprile. Ad organizzarla su mandato della FIV sarà la Lega Navale Italiana di Monopoli (LNI Monopoli) e il campo di regata sarà allestito proprio tra Monopoli e Polignano a Mare.

Tutti i dettagli della manifestazione, in programma dal 31 marzo al 3 aprile, saranno svelati nel corso della presentazione alla stampa.