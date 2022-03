26 MARZO 2022: CONFERENZA STAMPA DI PRESENTAZIONE DELLA CAMPAGNA DI SOLIDARIETÀ 2022 DI NAVE ITALIA

Segui le novità della #MarinaMilitare live su Twitter (@ItalianNavy #ProfessionistiDelMare #UnMarediOpportunità #NoiSiamolaMarina) o sul sito della Marina Militare (www.marina.difesa.it)

Il 26 marzo, alle ore 10.00, avrà luogo alla Spezia a bordo di nave Italia, la conferenza stampa di presentazione della Campagna di Solidarietà 2022, evento organizzato dalla Marina Militare e dalla Fondazione Tender to Nave Italia.

La campagna di solidarietà 2022 si svolgerà dal 31 marzo al 31 ottobre in un percorso che toccherà i principali porti nazionali della costa Tirrenica e Isole Maggiori. Saranno presentati i progetti e le iniziative legate alla solidarietà ed inclusione sociale su cui la Forza Armata è da sempre impegnata e persegue nella collaborazione con la Fondazione Tender To Nave Italia. Alla conferenza stampa sarà presente il Prof. Paolo CORNAGLIA FERRARIS, Direttore del Comitato Scientifico della Fondazione, che raccoglie studi e considerazioni terapeutiche di quella che viene definita “terapia dell’avventura” per i ragazzi svantaggiati, avventura nell’imbarcarsi per un breve ma intenso periodo sul più grande brigantino-goletta al mondo, nave Italia.