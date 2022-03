Nasce la Roma Fishing Academy il nuovo modo di intendere una scuola di pesca

Una nuova realtà si sta affacciando sul panorama della pesca salt water romana. E’ nata infatti Roma Fishing Academy il nuovo modo di intendere una scuola di pesca. Una realtà completamente innovativa che si pone lo scopo di promuovere l’attività alieutica sotto un punto di vista totalmente inedito.

Roma Fishing Academy si rivolge non solo a chi vuole muovere i primi passi nel mondo della pesca in mare, ma anche a chi, già esperto, vuole invece approfondire le proprie competenze. Un impegno importante di Roma Fishing Academy sarà rivolto ai giovani e alle nuove leve, ai quali sarà dedicato un percorso didattico che non solo esplorerà le tecniche di pesca ma approfondirà i concetti di sostenibilità e rispetto del mare. Per i più navigati è prevista una proposta che terrà in conto approfondimenti su tutte le tecniche da quelle dalla barca a quelle da terra.

Si affronteranno anche i temi relativi alla nautica improntata alla pesca, alla sicurezza, al catch&release e non ultimo anche l’aspetto gastronomico. Tutto questo sarà possibile grazie alla collaborazione di Roma Fishing Academy con professionisti ed esperti di settore e con aziende produttrici, in un percorso che farà conoscere la pesca sotto un nuovo punto di vista, al passo con i tempi.

E’ tutto pronto per questa grande avventura orgogliosi della partnership con il leader mondiale dell’outdoor Decathlon per vivere insieme nuove ed emozionanti esperienze di pesca.

Per maggiori informazioni info@romafishingtrophy.it