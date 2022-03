SECONDA REGATA INTERNAZIONALE DEL MED SAILING EUROCUP 29ER

VITTOLI (CV BARI) E MARCHESINI (FRAGLIA VELA MALCESINE) QUARTI A PARI PUNTI CON I TERZI

Quarto posto a pari punti con il terzo e un distacco importante dal quinto classificato. Finisce così la seconda tappa del circuito internazionale Med Sailing EuroCup29er (10 regate internazionali, una al mese fino a ottobre) per l’equipaggio misto U19 Carlo Vittoli (CV Bari) e Zeno Marchesini (Fraglia Vela Malcesine). La coppia pugliese – veneta è risultata anche la prima tra gli italiani presenti alla regata che si è tenuta a Hyères in Costa Azzurra (Francia).

Al primo posto Balder Stoen e Emil Forslund (Norvegia) e al secondo Keo Devaux e Enael Rio (Francia).

Quarantacinque in tutto gli equipaggi presenti provenienti da Svizzera, Irlanda, Germania, Ungheria, Finlandia, Italia, Norvegia, Finlandia e naturalmente Francia. Due i giorni di regata con vento tra i 12 e i 25 nodi, per un totale di 5 prove, e equipaggi fermi in porto l’ultimo giorno per il vento troppo forte. Una regata particolarmente impegnativa per le condizioni metereologiche in cui i due atleti italiani hanno saputo destreggiarsi davvero bene. Il prossimo appuntamento per Vittoli e Marchesini è già fissato dal 1° al 3 aprile ad Arco dove parteciperanno alla seconda regata nazionale di classe.