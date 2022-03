A Monopoli la presentazione della “COPPA DEI CAMPIONI” 4^ Edizione 2022

Trofeo Italia Yachts

CAMPIONATO ZONALE D’ALTURA 28^ Edizione 2022

Trofeo don Ferdinando Capece Minutolo

A MONOPOLI E POLIGNANO A MARE DAL 31 MARZO AL 3 APRILE

Si avvicina la data della 4^ edizione della Coppa dei Campioni – Trofeo Italia Yachts, la sfida tra i migliori equipaggi di altura promossa dalla Federazione Italiana Vela – VIII Zona (FIV _ VIII Zona). Si tratta della più importante manifestazione di vela d’altura della Federazione zonale pugliese nata grazie al trentennale impegno dei suoi soci e ai risultati degli atleti pugliesi di vela d’altura nel mondo.

Valida per la qualificazione al Campionato Italiano Assoluto di Altura e al Trofeo Armatore dell’Anno 2022 – UVAI, nonché per la 28esima edizione del Campionato Zonale d’Altura Pugliese – Trofeo don Ferdinando Capece Minutolo, la manifestazione sportiva è in programma dal 31 marzo al 3 aprile. Ad organizzarla su mandato della FIV sarà la Lega Navale Italiana – sezione di Monopoli (LNI Monopoli), scelta per il suo costante impegno e sulla scia dei successi in ambito sportivo dei suoi atleti, in collaborazione con il CC Barion di Bari, organizzatore dell’edizione 2021.

Il campo di regata sarà allestito proprio tra Monopoli e Polignano a Mare, in una zona definita la palestra del vento per la sua particolare orografia. Le scogliere di Polignano e le coste frastagliate di Monopoli saranno il perfetto scenario per le regate, mentre il Marina di Cala Ponte offrirà la migliore accoglienza alle imbarcazioni ed ai suoi equipaggi. La Coppa dei Campioni avrà inizio il giorno 30 Marzo con i controlli di stazza e proseguirà dal 1 al 3 Aprile, con quattro regate sulle boe ed una regata costiera. Le regate inizieranno il 1° aprile con la prima prova lunga, la costiera di circa 40 miglia, mentre il 2 e il 3 aprile ci saranno due regate a bastone in ciascuna giornata. La partenza è fissata sempre per le 10 del mattino, salvo diverse indicazioni di giornata del comitato di regata. Almeno due le prove da portare a termine sulle cinque previste ai fini della validità della Coppa dei Campioni e del Campionato Zonale di Altura.

Oltre alle regate in quei giorni ci saranno anche diversi eventi collaterali come il briefing con gli equipaggi (31 marzo, ore 17); il Galà della Vela, ovvero la premiazione delle eccellenze dello sport velico pugliese a cura dell’VIII Zona FIV (2 aprile, ore 18); e infine la premiazione finale (3 aprile, ore 17) con una grande festa per l’assegnazione del titolo di Campione d’Altura della VIII zona FIV-Puglia e la consegna, al vincitore assoluto, della Coppa dei Campioni.

Grazie a una importante collaborazione tecnica sul territorio, le imbarcazioni interessate potranno usufruire di un ormeggio gratuito di 10 giorni nel marina e di una convenzione con Cala Ponte Hotel per la durata della manifestazione in modo da arrivare sul posto prima delle regate e allenarsi con i venti dell’Adriatico insieme agli avversari.

Lo scorso anno, nonostante l’emergenza Covid, sono stati 240 gli atleti che hanno partecipato alla Coppa dei Campioni con ben 30 imbarcazioni provenienti da tutta la regione, più i detentori delle wild card assegnate dalla Federazione per questa regata che è il più importante evento velico di categoria della Regione Puglia, in grado di richiamare notoriamente i migliori equipaggi delle regioni limitrofe.

Ventisette gli iscritti a questa edizione 2022. Alla Coppa dei Campioni – Trofeo Italia Yachts possono partecipare: il detentore del titolo in carica e i vincitori delle edizioni passate; le imbarcazioni di armatori o skipper non tesserati nell’VIII Zona Fiv o di altra nazionalità invitati dal Comitato VIII Zona; tutte le imbarcazioni che concorrono alla qualificazione per il Campionato Italiano d’Altura 2022 e al titolo di Armatore dell’Anno 2022; le imbarcazioni dell’VIII Zona FIV selezionate e/o ammesse al Campionato zonale altura VIII Zona FIV. Al Campionato Zonale Altura VIII Zona FIV -Trofeo Don Ferdinando Capece Minutolo possono invece partecipare le prime tre imbarcazioni ORC dei raggruppamenti Regata/Crociera Regata e Gran Crociera dei campionati invernali di Manfredonia, Bari, Brindisi, Gallipoli e Taranto. In più il Comitato VIII Zona potrà concedere una wild card di sua iniziativa o su richiesta di armatori o skipper che ne facciano richiesta attraverso il sito del campionato purché tesserati per l’VIII Zona FIV. In caso di rinuncia o di manifesta impossibilità alla partecipazione delle imbarcazioni selezionate, il Comitato VIII Zona ammetterà quelle che immediatamente seguono nella classifica dei singoli campionati di selezione degli eventuali rinunciatari.

Grande assente il detentore della Coppa Campioni per il 2021: l’Italia Yachts 11.98 “Scugnizza” di Enzo De Blasio del Circolo Canottieri Napoli, primo in classifica overall e armatore/timoniere, nonché campione del Trofeo Italia Yachts, destinato al primo classificato tra i vincitori del cantiere guidato da Daniele De Tullio, infatti non riuscirà ad essere a Monopoli nei giorni di regata e dovrà consegnare il titolo e la coppa agli organizzatori per la nuova assegnazione. Non mancherà invece Nicola De Gemmis che lo scorso anno con “Morgan IV” risultò primo nel campionato zonale e nel Trofeo Don Ferdinando Capece Minutolo dominando la classifica 2021 con il suo GS39. In questa edizione però De Gemmis si presenterà sulla linea di partenza con la sua nuova imbarcazione. Si tratta di “Morgan V”, uno Swan42 con cui l’armatore pugliese del Circolo Canottieri Barion cercherà di replicare il successo dello scorso anno. A difendere il primo posto nella categoria Gran Crociera ci sarà “Thalita” il Salona 41 di Gianluca Fischetto della LNI Brindisi, che lo scorso anno ha ottenuto il primo posto nella categoria.

In allegato l’elenco di tutti gli iscritti.

La quarta edizione della Coppa dei Campioni – Trofeo Italia Yachts, valida anche come 28^ edizione del Campionato Zonale d’altura – Trofeo don Ferdinando Capece Minutolo gode del sostegno e del patrocinio di Regione Puglia – Puglia Promozione, Comune di Monopoli e Comune di Polignano a Mare. Main sponsor Italia Yachts, Villa Schinosa, Indeco e Cala Ponte Marina. Gold & Silver Sponsor: Garofoli, Mobilturi, Socoges Marine, Raymarine, Eco Salento, Edynamix, Promodiemme e Intempra. Technical sponsor: Grimaldi Officine, De Bellis Vitti, Obiettivo Mare Bari, Studio Cavallo, Acqua Orsini, Ilmaredentro, Sportale.

LA PRESENTAZIONE IN CONFERENZA STAMPA

Presentata questa mattina nel Castello Carlo V di Monopoli la 4^ edizione della Coppa dei Campioni – Trofeo Italia Yachts, la sfida tra i migliori equipaggi di altura promossa dalla Federazione Italiana Vela – VIII Zona (FIV _ VIII Zona) e organizzata dalla Lega Navale Italiana – sezione di Monopoli (LNI Monopoli), scelta per il suo costante impegno e sulla scia dei successi in ambito sportivo dei suoi atleti, in collaborazione con il CC Barion di Bari, organizzatore dell’edizione 2021. Valida per la qualificazione al Campionato Italiano Assoluto di Altura e al Trofeo Armatore dell’Anno 2022 – UVAI, nonché per la 28esima edizione del Campionato Zonale d’Altura Pugliese – Trofeo don Ferdinando Capece Minutolo, la manifestazione sportiva è in programma dal 31 marzo al 3 aprile.

Le dichiarazioni in conferenza stampa.

Angelo Alò – presidente Lega Navale Italiana Monopoli

Dal 1984 il nostro circolo si occupa di promozione dello sport e della pratica della vela. Oggi devo ringraziare tutte le istituzioni che hanno creduto nel nostro evento e ci hanno sostenuto. E con loro i numerosi sponsor privati e tutti quelli che stanno lavorando per la miglior riuscita di questa manifestazione che non è solo sportiva. Un aspetto a cui teniamo molto è infatti quello sociale. Grazie ai nostri soci che hanno dato la disponibilità delle loro imbarcazioni, infatti, porteremo a mare alcuni ragazzi disabili che bordeggeranno la regata e proveranno l’esperienza del mare e della vela.

Mario Cucciolla – vice presidente VIII Zona Fiv

In Puglia abbiamo 10mila tesserati alla Federazione, quasi tutti atleti. 46 circoli in tutta la regione. Affolliamo i mari nei fine settimana con oltre 180 regate l’anno tra deriva e altura, grazie anche alla fortuna di avere coste stupende e un clima ideale per regatare tutto l’anno e questo ha reso la Puglia al centro dell’attenzione anche nel mondo velico. Quest’anno abbiamo la fortuna di essere ospitati ancora una volta a Monopoli e Polignano per questa Coppa dei Campioni che è valida anche come prova di qualificazione per il Campionato Italiano Assoluto.

Luigi Liotta, Capitano di Vascello della Direzione Marittima Puglia e Basilicata

Non possiamo trascurare e dimenticare che pratica. La vela tempra i giovani e li educa a rispettare il mare. Manca in Italia la cultura del mare. Ad aprile stiamo organizzando la “settimana blu” per portare la scuola al mare. Stiamo coinvolgendo tutti i circoli perché bisogna spiegare ai giovani che il mare esiste non solo per lo sport e l’agonismo ma anche per la tutela del mare e dell’ambiente. Bisogna far capire quali sono le potenzialità del mare e degli sport acquatici e delle scienze mediche legate al mare.

Cristian Iaia, assessore Turismo e Sport del Comune di Monopoli

Ringrazio per aver portato a Monopoli questo evento. Siamo orgogliosi di mettere Monopoli al centro delle manifestazioni veliche. Ringrazio l’assessore ai Servizi Sociali Miriam Gentile che ha dato un valore nuovo a questa iniziativa e l’organizzazione amministrativa che sta lavorando unanime per raggiungere i traguardi che il nostro comune sta ottenendo. Con la Coppa dei Campioni avremo quattro giorni di fari accesi sulla nostra città con la Vela, a dimostrazione che la nostra città sta lavorando in tutti i settori. E che Turismo e Sport devono andare a braccetto. Personalmente sarò in prima linea e metteremo a disposizione tutto quello che serve per l’ottima riuscita dell’evento. Un ringraziamento infine va ad Angelo Alò che ha lavorato per ottenere questa regata e fa vivere a Monopoli la Lega Navale.

Vincenzo Izzo – presidente CalaPonte Marina

La Coppa dei Campioni è la dimostrazione della sinergia tra sponsor privati, associazioni e istituzioni che tutti auspichiamo. Lo scorso anno per la prima volta abbiamo prestato la nostra marina per ospitare questo evento e anche quest’anno siamo sponsor e base logistica e tecnica. I risultati dello scorso anno sono stati eccezionali. Gli equipaggi sono rimasti entusiasti. In più avvicinare i ragazzi allo sport e al mare apre frontiere inimmaginabili. La Marina di Cala Ponte che sta cercando di aprirsi e integrarsi alla città e alla società e ringrazio tutti quanti per averci scelto anche quest’anno.

Intervista al vicepresidente Ottava Zona FIV, Mario Cucciolla

Intervista al presidente della Lega Navale di Monopoli, Angelo Alò

