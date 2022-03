La piattaforma di ghiaccio Conger dell’Antartide orientale si spacca

Sentinel-1A image of icebergs C-38 from March 17, 2022

Suitland, Maryland. Un gigantesco iceberg delle dimensioni di Chicago si è staccato questo mese dalla piattaforma di ghiaccio Conger, nella regione di Wilkes Land dell’Antartide orientale, rappresentando “praticamente tutto” di ciò che restava della piattaforma di ghiaccio, secondo il National Ice Center degli Stati Uniti. Il NIC, sotto il patrocinio della Marina degli Stati Uniti, della NOAA e della Guardia Costiera degli Stati Uniti, produce analisi e previsioni di iceberg per tutti i mari coperti da piattaforme di ghiaccio degli emisferi settentrionale e meridionale.

L’evento del distacco è stato identificato per la prima volta il 17 marzo da Jan Lieser dell’Australian Bureau of Meteorology e confermato dall’analista USNIC, Christopher Readinger, utilizzando l’immagine di Sentinel-1A, di cui sopra.

Al 17 marzo, il C-38 era posizionato ad una latitudine di 65° 40′ sud e longitudine 102° 46′ est e misurava 16 miglia nautiche sul suo asse più lungo e 10 miglia nautiche sul suo asse più largo. Il C-38 comprendeva praticamente tutto ciò che restava della piattaforma di ghiaccio di Conger, che era adiacente alla piattaforma di ghiaccio di Glenzer, nata la scorsa settimana come iceberg C-37.

L’iceberg da allora si è formato in due nuovi tronconi di ghiaccio e ha percorso circa 40 miglia nautiche da quando è stato identificato per la prima volta dal suo distacco iniziale.

L’apparente collasso della piattaforma di ghiaccio arriva dopo che l’Antartide è stata colpita da un’ondata di caldo di più giorni, con temperature vicine a zero gradi Fahrenheit (-17,8 °C) in alcuni punti, oltre 70 gradi sopra la norma.

La Conga Ice Shelf, piattaforma adiacente alla Glenzer Ice Shelf, ha creato in questo mese di marzo l’iceberg C-37, più piccolo del C-38.

Le immagini satellitari dell’evento del distacco sono a disposizione nel sito del Centro americano e mostrando che la piattaforma di ghiaccio si è spaccata intorno al 15 marzo.

Abele Carruezzo