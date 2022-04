MONOPOLI: “COPPA DEI CAMPIONI” 4^ E CAMPIONATO ZONALE D’ALTURA 28^ 2022-SECONDA GIORNATA

Trofeo Italia Yachts-Trofeo don Ferdinando Capece Minutolo

Due regate sulle boe completamente diverse hanno consentito ai ventisei equipaggi iscritti alla 4^ edizione della Coppa dei Campioni – Trofeo Italia Yachts organizzata dalla LNI Monopoli di chiudere la seconda giornata di regate. Dopo una prima partenza con sole e vento da Sud (230°) dai 15 nodi a calare fino ai cinque sei con diversi salti, il comitato di regata ha dovuto attendere oltre mezz’ora per dare la seconda partenza dopo aver risistemato il campo di regata. Dopo il calo completo di vento, infatti, e la sua rotazione completa a 180° è entrato quindi un vento freddo da Nord tra i 13 e i 15 nodi con onda corta che, insieme a qualche goccia di pioggia, ha accompagnato i regatanti per tutta la seconda regata della giornata.

Soddisfatti e divertiti gli equipaggi sono tornati a terra intorno alle 16.30 e dopo essersi rifocillati e riposati hanno partecipato al Galà della Vela organizzato dalla FIV – VIII Zona per premiare i migliori atleti del 2021, 2020 e 2019. Ad ospitare armatori, equipaggi, staff federale e organizzatori il Marina di Cala Ponte con la sua struttura: «Incastonato in uno dei tratti più suggestivi della costa pugliese, più volte premiata con la prestigiosa Bandiera Blu, Cala Ponte Marina Resort attrae viaggiatori, diportisti, e anche gli sportivi del mare – commenta Vincenzo Izzo, presidente del Marina -. Per il secondo anno ospitiamo il Campionato Zonale di Vela d’Altura “Coppa dei Campioni” ed è un orgoglio per noi, per Polignano a Mare e per tutta la nostra regione».

Ed ecco le classifiche provvisorie dopo due giornate e tre prove. Tra i Regata primo in classifica generale provvisoria troviamo l’IY 9.98 “Unpòpergioco” di Niki Vescia (LNI Trani) seguito da “Trottolina Bellikosa Race” X35 di Saverio Trotta (YC Marina del Gargano) e da “Be Wild”, Swan 42 di Renzo Grottesi (Club Vela Portocivitanova). Tutti a un punto di distanza l’uno dall’altro, e seguiti con un po’ più di distacco da “Morgan V” di Nicola De Gemmis (CC Barion), armatori ed equipaggi si contenderanno quindi i titoli più importanti con le due prove in programma domani.

Guardando la classifica per classe troviamo al primo posto in classe C “Unpòpergioco”, al secondo “Trottolina Bellikosa Race” e al terzo “Blackcoconut”, M37 di Dicorato, Belardinelli e Ricucci (Lega Navale Manfredonia). In classe B invece guida “Be Wild” con alle spalle “Morgan V” e “Costa del Salento”, Dufour40 di Fioravante Totisco (Lega Navale Italiana Gallipoli), armatore che non si vedeva da qualche tempo sui campi di regata ma con un passato di risultati importanti a livello zonale, regionale e nazionale. In classe A prima “Luduan Reloaded”, Grand Soleil 46 BC di Giovanni Sylos Labini (Circolo della Vela Bari).

Tra i Gran Crociera invece primo in classifica generale provvisoria “Soft”, Dufour 40 di Marco Andrisano (LNI Taranto), seconda “Shamir”, Grand Soleil 37 di Nicola Turi (CV Bari) e terza “Euristica 2”, X Yachts di Siro Casolo (CN Bari).

Valida per la qualificazione al Campionato Italiano Assoluto di Altura e al Trofeo Armatore dell’Anno 2022 – UVAI, nonché per la 28esima edizione del Campionato Zonale d’Altura Pugliese – Trofeo don Ferdinando Capece Minutolo, la Coppa dei Campioni ha in programma le ultime due regate, entrambe su boe, per domani, domenica 3 aprile. La partenza è fissata per le ore 10. Alle 17 è invece in programma la premiazione finale.

La quarta edizione della Coppa dei Campioni – Trofeo Italia Yachts, valida anche come 28^ edizione del Campionato Zonale d’altura – Trofeo don Ferdinando Capece Minutolo gode del sostegno e del patrocinio di Regione Puglia – Pugliapromozione, Comune di Monopoli e Comune di Polignano a Mare. Main sponsor Italia Yachts, Villa Schinosa, Indeco e Cala Ponte Marina. Gold & Silver Sponsor: Garofoli, Mobilturi, Socoges Marine, Raymarine, Eco Salento, Edynamix, Promodiemme e Intempra. Technical sponsor: Grimaldi Officine, De Bellis Vitti, Obiettivo Mare Bari, Studio Cavallo, Acqua Orsini, Ilmaredentro, Sportale.

Foto: Emiliano Peluso